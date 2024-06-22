Грузия — Чехия, 22.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

22 июня в Гамбурге состоится матч второго тура группы F Евро-2024. На поле выйдут сборные Грузии и Чехии. Обе команды показали неплохой уровень игры по ходу турнира, однако фаворитом игры считается Чехия – в этом мнении сходятся все букмекеры. Начало матча запланировано на 16:00.

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Сборная Грузии

Сборная Грузии начала путь на Евро с тяжелого поражения в матче против Турции. Это был один из тех матчей, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но забить все равно не удается. Были моменты, были красивые атакующие действия, была не менее красивая оборона в исполнении грузин. Однако результат, как это принято, на табло: 3:1 в пользу сборной Турции. Такое тяжелое поражение не могло не сказаться на общей морали команды и на поле в субботу они явно выйдут не в лучшей своей форме.

В целом задача Грузии на Евро – показывать красивую игру и радовать своих фанатов. От них не ждут выхода группы (хотя на чудо все равно можно надеяться), но вот игра против Чехии – их главный шанс. Победа маловероятна, в нее не верят ни букмекеры, ни аналитики, но хотя бы ничья уже будет для Грузии большим достижением. Тем интереснее будет наблюдать за субботним матчем: грузинам фактически уже нечего терять, а значит они будут рисковать.

Сборная Чехии

Сборная Чехии начала турнир в Германии со сложного матча против Португалии, который они проиграли на последних минутах. Тем не менее, по ходу игры они показали достойный уровень и доказали, что могут хорошо играть даже против фаворитов своей группы. Даже с учетом поражения в первом матче, у чехов все еще неплохие шансы на выход в плей-офф, ведь в их победе на Грузией мало кто сомневается, да и в игру против Турции они все еще фавориты.

Чехию отнюдь нельзя назвать теневым фаворитом чемпионата Европы, их главная цель – выход из группы. Сделать это им по силам: победа над Грузией кажется очевидным исходом субботнего матча. На такой исход ставят и аналитики, и букмекеры. После этого их ждет еще одна игра против Турции, которую тоже можно выигрывать: эти сборные достаточно близки, хотя и играют совсем в разный футбол.

Коэффициенты

Букмекеры предсказывают победу Чехии, коэффициент на такой исход – от 1,69 до 1,75. Достаточно высоко оценивается вероятность большого количества мячей: возможно многие ждут разгрома грузинской сборной.

Турнир в Германии не перестает радовать нас интересными играми. Будем откровенны, матч между Грузией и Чехией – это не самый громкий заголовок, но это не помешает продемонстрировать зрителям зрелищный футбол.

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