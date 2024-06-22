Грузия — Чехия, 22.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

22 июня в Гамбурге состоится встреча между сборными Грузии и Чехии. Это будет игра в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу 2024-го года. Фаворит в этой встрече очевиден – Чехия. Однако сборная Грузии, хоть и проиграла Турции, очень неплохо себя в этой игре показала. Начало матча в 16:00.

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Сборная Грузии

Сборная Грузии на любом футбольном турнире считается аутсайдером. В этом году удача помогла им пройти через квалификационные матчи: в двух домашних матчах они сначала обыграли Люксембург, а затем вничью сыграли со сборной Греции. Такой результат не только порадовал болельщиков, но и здорово поднял мораль всей команды. После этого последовал товарищеский матч с Черногорией, который был сыгран в рамках подготовки к турниру в Германии. Его грузины выиграли со счетом 3:1.

Свой путь на чемпионате Европы в Германии Грузия начала с обидного поражения против сборной Турции. Всю игру они цеплялись за мяч, пытались двигаться вперед и даже моментально отыгрались после первого пропущенного мяча. Футболисты создавали моменты, но никак не могли превратить их в результат. Даже после второго пропущенного мяча интрига в матче сохранялась. И только на последней минуте, когда грузины пропустили третий мяч, стало окончательно понятно, что шансов на победу у них нет. Тем не менее игру против Турции они показали красивую, а значит и против сборной Чехии у них есть неплохие шансы.

Сборная Чехии

Сборная Чехии тоже не рассматривается как фаворит турнира, однако они могут преподнести сюрпризы. Чешские футболисты великолепно провели подготовку к турниру в Германии: они сыграли пять товарищеских матчей и выиграли каждый из них. Норвежцев они обыграли со счетом 2:1, Армению – 2:1, Мальту – 7:1, Северную Македонию – 2:1. Сборная показывает стабильно высокий результат, а значит и шансы на выход из группы у них высокие. Особенно, когда в соперниках Турция, Грузия и Португалия, у которой один из самых возрастных составов на Евро.

Первый матч в рамках турнира Чехия проиграла, хотя исход матча оставался неочевидным до самых последних секунд. Сборная показала очень высокий уровень игры, заставив нервничать лидеров португальской команды. В какой-то момент команда даже лидировала в игре, но сначала неудачный автогол, а затем немного магии от португальцев перевернули игру. В матче против Грузии у чехов великолепные шансы. Да и в целом, несмотря на поражение в первой игре, у них сохраняются высокие шансы на выход из группы. А это, безусловно, остается их главной целью.

Прогноз

Аналитики и букмекеры сходятся во мнении, что Чехия должна выигрывать этот матч, причем в игре будет забит далеко не один мяч. И тактика чехов, и их подход к игре, и грузины, которые захотят отыграться после обидного поражения, все эти факторы должны подарить нам интересный футбольный матч. Букмекерская контора Winline предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

победа Грузии – 5,20;

ничья — 3,90;

победа Чехии – 1,73;

ТБ2,5 – 1,93;

ТМ2,5 – 1,92.

Что особенно интересно, ранее мы не видели ни одной игры между Чехией и Грузией – эти команды не встречались даже в рамках товарищеских матчей. Отсюда и повышенный интерес к игре – чем больше неизвестных, тем более захватывающий матч нас ожидает!

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