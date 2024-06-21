сборная Грузии – сборная Чехии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 22 июня
В субботу, 22 июня, сыграют сборная Грузии и сборная Чехии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Грузии – сборная Чехии
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Грузии
- Турция – Грузия : 0 – 0
- Черногория – Грузия : 0 – 0
- Грузия – Греция : 0 – 0
- Грузия – Люксембург : 2 – 0
- Испания – Грузия : 3 – 1
Последние матчи сборная Чехии
- Португалия – Чехия : 0 – 0
- Чехия – Северная Македония : 0 – 0
- Чехия – Мальта : 0 – 0
- Чехия – Армения : 2 – 1
- Норвегия – Чехия : 1 – 2
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