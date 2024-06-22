Турция — Португалия, 22.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Результаты матчей первого тура в группе F, который завершал первый тур чемпионата Европы, получились закономерными, но при этом исход поединков был непредсказуемым. Во втором туре нас ждет борьба за первое место в группе между сборными Турции и Португалии. Матч состоится в Дортмунде на арене BVB-Штадион, начало в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Турции

Футболисты сборной Турции оказались в большом долгу перед своими болельщиками. За последние два чемпионата Европы радость от выхода в финальный турнир быстро сменялась разочарованием после вылета на групповом этапе. Поэтому команда итальянского специалиста Винченцо Монтеллы теперь полна решимости выйти в плей-офф. Тем более в распоряжении тренерского штаба оказались довольно сильные исполнители во главе с одним из лидеров миланского «Интера» и капитаном команды Хаканом Чалханоглу. В отборочном турнире турки заняли первое место в группе, опередив команду Хорватии. Матч первого тура на Евро был против дебютанта турнира сборной Грузии. Он оказался очень непростым, чашу весов в свою сторону удалось склонить лишь во втором тайме благодаря точному удару юного Арды Гюлера. Впервые сборная Турции одержала победу в стартовом матче чемпионата Европы. В то же время поединок показал, что у нее есть серьезные проблемы в обороне.

Сборная Португалии

На протяжении двух десятилетий олицетворением сборной Португалии был Криштиану Роналду. Он вел за собой команду в момент ее главного на сегодняшний день триумфа в 2016 году, когда она стала чемпионом Европы. С тех пор прошло восемь лет. Роналду по-прежнему в составе, но теперь он один из многих. Игра сборной стала гораздо более вариативной и может строится не только через своего лидера. В стране подросло новое поколение игроков, которые уже находятся на ведущих ролях во многих топ-клубах Европы. Португальцы единственная команда, которая прошла отборочный турнир без очковых потерь. В матче первого тура против сборной Чехии они были однозначными фаворитами, и соперник это прекрасно осознавал. Чехи построили игру от обороны и на протяжение всего поединка имели считанное число возможностей для атак. Но при этом забили первыми. Португальцам пришлось приложить массу усилий, чтобы отыграться и забить победный мяч.

Коэффициенты букмекеров

Сборные Турции и Португалии играли друг с другом девять раз, и никогда их матчи не заканчивались ничейным результатом. Наиболее свеж в памяти стыковой поединок в квалификации к чемпионату мира в Катаре. Тогда португальцы выиграли со счетом 3 : 1. Несколько раз пути команд пересекались в финальных турнирах чемпионатов Европы, в них всегда выигрывала сборная Португалии. На счету турецкой команды в этом противостоянии две победы и обе в товарищеских матчах. Обе команды в первом туре подтвердили свой статус претендентов на выход в плей-офф. Судя по тому, как складывались поединки обеих команд, португальцы будут вновь искать удачу в атаке, а сборная Турции уделит повышенное внимание обороне. Поединок будет результативным, поэтому можно смело ставить на тотал больше 2,5. Сборная Турции не будет столь закрытой как команда Чехии, чем и воспользуются португальцы. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 +1 Ф2 -1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 5,80 4,60 1,57 1,88 1,90 2,11 1,71 Fonbet 5,80 4,50 1,55 1,93 1,90 2,25 1,65 Winline 5,60 4,50 1,58 1,89 1,91 2,16 1,73 Olimpbet 5,62 4,52 1,59 1,90 1,92 2,15 1,73 Pari 5,80 4,50 1,55 1,93 1,90 2,25 1,65 BetBoom 5,96 4,31 1,58 1,99 1,84 2,07 1,79 Leon 5,40 4,30 1,57 1,90 1,91 2,13 1,72 1Win 5,70 4,30 1,58 1,90 1,92 2,20 1,75 Tennisi 5,60 4,40 1,56 1,90 1,90 2,24 1,65 Бетсити 5,60 4,40 1,60 1,93 1,93 2,30 1,66

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