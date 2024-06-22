Турция — Португалия, 22.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
Результаты матчей первого тура в группе F, который завершал первый тур чемпионата Европы, получились закономерными, но при этом исход поединков был непредсказуемым. Во втором туре нас ждет борьба за первое место в группе между сборными Турции и Португалии. Матч состоится в Дортмунде на арене BVB-Штадион, начало в 19:00 по московскому времени.
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Сборная Турции
Футболисты сборной Турции оказались в большом долгу перед своими болельщиками. За последние два чемпионата Европы радость от выхода в финальный турнир быстро сменялась разочарованием после вылета на групповом этапе. Поэтому команда итальянского специалиста Винченцо Монтеллы теперь полна решимости выйти в плей-офф. Тем более в распоряжении тренерского штаба оказались довольно сильные исполнители во главе с одним из лидеров миланского «Интера» и капитаном команды Хаканом Чалханоглу. В отборочном турнире турки заняли первое место в группе, опередив команду Хорватии. Матч первого тура на Евро был против дебютанта турнира сборной Грузии. Он оказался очень непростым, чашу весов в свою сторону удалось склонить лишь во втором тайме благодаря точному удару юного Арды Гюлера. Впервые сборная Турции одержала победу в стартовом матче чемпионата Европы. В то же время поединок показал, что у нее есть серьезные проблемы в обороне.
Сборная Португалии
На протяжении двух десятилетий олицетворением сборной Португалии был Криштиану Роналду. Он вел за собой команду в момент ее главного на сегодняшний день триумфа в 2016 году, когда она стала чемпионом Европы. С тех пор прошло восемь лет. Роналду по-прежнему в составе, но теперь он один из многих. Игра сборной стала гораздо более вариативной и может строится не только через своего лидера. В стране подросло новое поколение игроков, которые уже находятся на ведущих ролях во многих топ-клубах Европы. Португальцы единственная команда, которая прошла отборочный турнир без очковых потерь. В матче первого тура против сборной Чехии они были однозначными фаворитами, и соперник это прекрасно осознавал. Чехи построили игру от обороны и на протяжение всего поединка имели считанное число возможностей для атак. Но при этом забили первыми. Португальцам пришлось приложить массу усилий, чтобы отыграться и забить победный мяч.
Коэффициенты букмекеров
Сборные Турции и Португалии играли друг с другом девять раз, и никогда их матчи не заканчивались ничейным результатом. Наиболее свеж в памяти стыковой поединок в квалификации к чемпионату мира в Катаре. Тогда португальцы выиграли со счетом 3 : 1. Несколько раз пути команд пересекались в финальных турнирах чемпионатов Европы, в них всегда выигрывала сборная Португалии. На счету турецкой команды в этом противостоянии две победы и обе в товарищеских матчах. Обе команды в первом туре подтвердили свой статус претендентов на выход в плей-офф. Судя по тому, как складывались поединки обеих команд, португальцы будут вновь искать удачу в атаке, а сборная Турции уделит повышенное внимание обороне. Поединок будет результативным, поэтому можно смело ставить на тотал больше 2,5. Сборная Турции не будет столь закрытой как команда Чехии, чем и воспользуются португальцы. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 +1
|
Ф2 -1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
5,80
|
4,60
|
1,57
|
1,88
|
1,90
|
2,11
|
1,71
|
Fonbet
|
5,80
|
4,50
|
1,55
|
1,93
|
1,90
|
2,25
|
1,65
|
Winline
|
5,60
|
4,50
|
1,58
|
1,89
|
1,91
|
2,16
|
1,73
|
Olimpbet
|
5,62
|
4,52
|
1,59
|
1,90
|
1,92
|
2,15
|
1,73
|
Pari
|
5,80
|
4,50
|
1,55
|
1,93
|
1,90
|
2,25
|
1,65
|
BetBoom
|
5,96
|
4,31
|
1,58
|
1,99
|
1,84
|
2,07
|
1,79
|
Leon
|
5,40
|
4,30
|
1,57
|
1,90
|
1,91
|
2,13
|
1,72
|
1Win
|
5,70
|
4,30
|
1,58
|
1,90
|
1,92
|
2,20
|
1,75
|
Tennisi
|
5,60
|
4,40
|
1,56
|
1,90
|
1,90
|
2,24
|
1,65
|
Бетсити
|
5,60
|
4,40
|
1,60
|
1,93
|
1,93
|
2,30
|
1,66
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- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»