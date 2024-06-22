Турция — Португалия, 22.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

22 июня 2024 года в немецком городе Дортмунд состоится матч 2 тур группового этапа финального турнира ЕВРО-2024 между сборными Турции и Португалии. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Это будет важнейший матч для обеих команд с турнирной точки зрения и кто из них победит уже с большой долей вероятности станет в группе первым. Обе команды успешно стартовали с виктории на этом турнире и у кого получится продолжить свой победный путь, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да), ТБ (2,5).

Турция

Турецкая сборная всегда отличалась своим боевым характером и в своем составе всегда имела несколько высококлассных футболистов. И сейчас в их составе имеется опытнейший игрок «Интера» Хакан Чалханоглу, который дирижируют в центре поля. Есть у турков и несколько перспективных молодых игроков, среди которых 19-летний Арда Гюлер, защищающий цвета «Реала Мадрид» и он уже отметился голом в первом матче ЕВРО-2024 против сборной Грузии. Есть в атаке Кенан Йылдыз, который играет в «Ювентусе». Большое количество игроков турков выступают за крепкие европейские клубы и львиная их доля имеет возраст до 30 лет.

Последний успех Турции в крупных турнирах был датирован 2008 годом, когда они заняли 3 строчку, проиграв в полуфинале сборной Германии (2:3).

На последнем ЕВРО-2020 турки сыграли неудачно и не смогли выйти в плей-офф. Они не набрали ни одного очка в 3 турах и замкнули свой квартет, где были еще Италия, Уэльс и Швейцария.

Квалификационный турнир к ЧЕ-2024 Турция провела здорово и в своей группе D им удалось занять лидирующую строчку, обогнав на 1 балл вторую Хорватию и на 5 Уэльс. Всего же они набрали в 8 матчах 17 очков и победили в 5 матчах, проиграв лишь 1 раз. Забить им удалось тогда 14 мячей, а пропустили 7.

На финальном турнире ЕВРО-2024 турки стартовали с победы над Грузией (3:1). Эта виктория получилась непростой, все же в концовке встрече Грузия имела несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет. Но рискуя и полетев всеми силами вперед, грузинская сборная на последних секундах пропустила третий мяч. Команды выдали интересную атакующую игру с обилием голевых моментов, несмотря на пасмурную погоду и нанесли на двоих 37 ударов по воротам.

Результаты Турции в 5 последних сыгранных матчах:

18.06.24 Турция — Грузия 3 :1 (ЕВРО-2024);

— Грузия :1 (ЕВРО-2024); 10.06.24 Польша — Турция 2 :1 (товарищеская);

— Турция :1 (товарищеская); 04.06.24 Италия — Турция 0:0 (товарищеская);

26.03.24 Австрия — Турция 6 :1 (товарищеская);

— Турция :1 (товарищеская); 22.03.24 Венгрия — Турция 1:0(товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Турции:

Команда победила лишь в одном из последних 6 матчей;

В 2 последних играх сборной обе команды забивают в одном поединке;

В 3 из 4 последних матчах команды было забито более 2 голов за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 1 мяч за игру;

Команда отличается голом в 2 последних поединках.

Португалия

У португальской сборной сейчас прекрасное поколение футболистов, которым вполне по силам уже побороться за трофей. Не уходит на покой и бессменный лидер Португалии Криштиану Роналду, который не планирует еще заканчивать выступление на международной арене. В составе команды есть несколько представителей ПСЖ: Перейра, Мендеш, Витинья, Рамуш; «Барселоны»: Феликс, Канселу; «Сити»: Силва, Диаш и еще многих других ведущих европейских клубов.

Последний успех на крупных турнирах у Португалии был в 2019 году, когда они забрали чемпионский трофей Лиги Наций. Тогда в финале им удалось взять вверх над Голландией (1:0), благодаря голу Гедеша на 60 минуте встречи.

В 2016 году Португалия смогла забрать золотые медали на ЕВРО, где еле-еле вышла из группы с 3 строчки, набрав 3 балла. И до финала у них получился непростой путь, но все же им удалось его преодолеть с успехом. В финале турнира они обыграли Францию по исходу дополнительного времени (1:0), где победный гол забил Эдер.

А на последнем ЕВРО-2020 португальцы вылетели уже в первой стадии 1/8 финала, проиграв там Бельгии (0:1). Они вышли в плей-офф с 3 строчки, где играли в группе смерти вместе с Германией, Францией и Венгрией.

В финальную часть ЕВРО-2024 Португалия попала, благодаря занятой первой строчке в группе J, где ни катком проехались по своим соперникам. В 10 матчах отборочного турнира им удалось набрать максимальное количество очков (30). При этом они забили 36 мячей и пропустили всего 2 гола, показав по этим компонентам лучший результат среди всех команд квалификации.

В стартовом матче ЧЕ-2024 Криштиану и Ко встречались с Чехией, которую удалось обыграть с большим трудом (2:1). При огромном территориальном преимуществе португальцев, чешской сборной удалось отличиться первой на 62 минуте матча. Португальцы за короткое время смогли отыграться в счете, а под занавес встречи и вырвать важнейшую победу. Автором победного мяча стал вышедший на замену на 90 минуте встречи Консейсау, который уже через 2 минуты забил и принес своей сборной важнейшие 3 стартовых очка.

Результаты Португалии в 5 последних сыгранных матчах:

18.06.24 Португалия — Чехия 2 :1(ЕВРО-2024);

— Чехия :1(ЕВРО-2024); 11.06.24 Португалия — Ирландия 3 :0(товарищеская);

— Ирландия :0(товарищеская); 08.06.24 Португалия — Хорватия 1: 2 (товарищеская);

1: (товарищеская); 04.06.24 Португалия — Финляндия 4 :2(товарищеская);

— Финляндия :2(товарищеская); 26.03.24 Словения — Португалия 2:0 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Португалии:

В 14 из 16 последних матчах команда побеждает, проиграв в них дважды;

В 3 из 4 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 4 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 2 мяча за игру;

Команда отличается забитыми голами в 15 из 16 последних противостояниях, в том числе и 4 последних.

История личных встреч сборных Турции и Португалии

Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 9 матчей. 7 из них стали победным для португальцев и 2 раза побеждали турки.

Турция в этих матчах забивала в среднем 1,00 голов (9 мячей), а Португалия 2.11 голов (19 мячей).

Самая крупная виктория была на счету Португалии (5:1), на Чемпионате Мира в 1965 году. А французы победили (3:1) дважды в истории встреч.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

24.03.22 Португалия – Турция 3 :1, (квалификация к ЧМ).

– Турция :1, (квалификация к ЧМ). 02.06.12 Португалия – Турция 1: 3 , (товарищеская).

1: , (товарищеская). 07.06.08 Португалия – Турция 2: 0, (ЕВРО).

– Турция 0, (ЕВРО). 24.06.00 Турция – Португалия 0: 2 , (ЕВРО).

0: , (ЕВРО). 14.06.96 Португалия – Турция 1:0, (ЕВРО).

В 4 из 5 последних очных матчах команд португальцы праздновали победу, на что турки ответили одной своей.

К тому же в 2 последних очных сыгранных матчах обе команды забивали друг другу. И при этом в 2 последних встречах было забито более 3 мячей в основное время каждой игры.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Турции и Португалии

Букмекерская контора Winline предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Турции — 5.91;

Ничья — 4.46;

Победа Португалии — 1.56;

Ф1 1 — 1.96;

Ф1 1,5 — 1.55;

Ф2 -1 — 1.87;

ТБ (3) — 2.04;

ТМ (3) — 1.81;

ТБ (2,5) — 1.62;

ТМ (2,5) — 2.30

ОЗ (да) — 1.85;

ОЗ (нет) — 1.97.

В этой паре португальцы выступают фаворитами и неспроста, все же класс их игроков на порядок выше чем у турков. Да и в своих последних матчах португальцы показывают более стабильные результаты чем Турция. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на П2, за приличный коэффициент 1.56.

Неплохим вариантом чтобы заключить пари, будет и ставка на ОЗ (да), на которое дают кэф 1.85. Либо же ТБ (2,5) за 1.62

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