сборная Турции – сборная Португалии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 22 июня
В субботу, 22 июня, сыграют сборная Турции и сборная Португалии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Турции – сборная Португалии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Сборная Португалии: все новости
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Турции
- Турция – Грузия : 0 – 0
- Польша – Турция : 0 – 0
- Италия – Турция : 0 – 0
- Австрия – Турция : 6 – 1
- Венгрия – Турция : 1 – 0
Последние матчи сборная Португалии
- Португалия – Чехия : 0 – 0
- Португалия – Ирландия : 0 – 0
- Португалия – Хорватия : 0 – 0
- Португалия – Финляндия : 0 – 0
- Словения – Португалия : 2 – 0
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