Габулов о Луневе и «Динамо»: «Андрей – вратарь высокого уровня в расцвете сил. Его лидерские качества помогли бы улучшить и без того хорошие результаты команды»

Владимир Габулов высказался о возможном переходе Андрея Лунева в «Динамо».

Ранее появилась информация, что московский клуб близок к трансферу Лунева на правах свободного агента. Голкипер покинул «Карабах» по окончании сезона.

«Было бы абсолютно правильным решением руководства « » пригласить Лунева в команду. Он находится в расцвете сил и действительно является вратарем очень высокого уровня.

Я знаю лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов «Динамо». Он действительно способен помочь команде в достижении больших результатов», – сказал бывший вратарь сборной России.