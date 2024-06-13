Габулов о Луневе и «Динамо»: «Андрей – вратарь высокого уровня в расцвете сил. Его лидерские качества помогли бы улучшить и без того хорошие результаты команды»
Владимир Габулов высказался о возможном переходе Андрея Лунева в «Динамо».
Ранее появилась информация, что московский клуб близок к трансферу Лунева на правах свободного агента. Голкипер покинул «Карабах» по окончании сезона.
«Было бы абсолютно правильным решением руководства «Динамо» пригласить Лунева в команду. Он находится в расцвете сил и действительно является вратарем очень высокого уровня.
Я знаю Андрея лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов «Динамо». Он действительно способен помочь команде в достижении больших результатов», – сказал бывший вратарь сборной России.