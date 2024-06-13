Габулов о Луневе и «Динамо»: «Андрей – вратарь высокого уровня в расцвете сил. Его лидерские качества помогли бы улучшить и без того хорошие результаты команды»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Андрей Лунев Р-Спорт Футбол

Владимир Габулов высказался о возможном переходе Андрея Лунева в «Динамо».

Ранее появилась информация, что московский клуб близок к трансферу Лунева на правах свободного агента. Голкипер покинул «Карабах» по окончании сезона.

«Было бы абсолютно правильным решением руководства «Динамо» пригласить Лунева в команду. Он находится в расцвете сил и действительно является вратарем очень высокого уровня.

Я знаю Андрея лично, его лидерские качества и характер способствовали бы улучшению и без того хороших результатов «Динамо». Он действительно способен помочь команде в достижении больших результатов», – сказал бывший вратарь сборной России.

3 комментария
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Хороший, надëжный вратарь. Подписали вовремя, сейчас с вратарями у Динамо полный песец.
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Давно надо было усилить вратарскую линию. Лунёв надёжный вратарь и явно должен усилить оборонительную линию, в т.ч. из-за своих лидерских качеств он способен руководить защитниками.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хороший, надëжный вратарь. Подписали вовремя, сейчас с вратарями у Динамо полный песец.
К сожалению, песец не только с вратарями.
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