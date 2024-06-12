«Динамо» подпишет Лунева. Контракт – по схеме «2+1», вратарь будет зарабатывать до 1,2 млн евро за сезон (Иван Карпов)

Андрей Лунев перейдет в «Динамо».

Московский клуб подпишет с вратарем контракт на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов. С учетом бонусов футболист сможет зарабатывать до 1,2 млн евро за сезон, если сыграет 20 матчей в чемпионате.

Ожидается, что бывший голкипер «Зенита» пройдет медосмотр в новом клубе и подпишет контракт на следующей неделе.

Последней командой был «Карабах», который он покинул на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола.