«Динамо» подпишет Лунева. Контракт – по схеме «2+1», вратарь будет зарабатывать до 1,2 млн евро за сезон (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев перейдет в «Динамо».

Московский клуб подпишет с вратарем контракт на два года с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов. С учетом бонусов футболист сможет зарабатывать до 1,2 млн евро за сезон, если сыграет 20 матчей в чемпионате.

Ожидается, что бывший голкипер «Зенита» пройдет медосмотр в новом клубе и подпишет контракт на следующей неделе.

Последней командой Лунева был «Карабах», который он покинул на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола.

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31 комментарий
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не, ну тут без вопросов, он лучше шуни и лещука, даже если эти двое вместе в воротах стоять будут
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Ахахахаха, наследников Яшина решили на скамейку посадить
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Недоразумение Лещук на выход?
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Не наихудший выбор, но хотелось бы конечно кого-то поперспективнее.
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Ответ Ебздрогыч
То есть можно было за разумные деньги взять Латышонка, а они берут старого и проблемного Лунева! Ну да, какое в общем Динамо чемпионство
дядя после суровой школый баера и игры в евролигах думаю стал менее проблемным
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Ответ Дядя ТУРА
Недоразумение Лещук на выход?
У него контракт ещё на 4 года, будет сидеть и доить Динамо
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Ответ Степан Зимин
Не наихудший выбор, но хотелось бы конечно кого-то поперспективнее.
Привет однофамилец ✌️, мне кажется Динамо, Помазун бы подошёл
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Ответ a2wai
Так это Иван Карпов, он на вентилятор накидывает и обычно лишь 1 из 10 его инсайдов реально сбывается, зачем вообще этому сказочнику верить)))
Алексеев вроде подтверждает. Посмотрим. Но я не в восторге от этого трансфера, если он состоится.
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Ответ Pertinax Gandi
Не пойму, чем этот вратарь лучше Лещука или Шунина. Уже не молод, один полный сезон в Карабахе, до этого несколько лет на лавке в Байере, после того как из Зенита выгнали за снижение спортивных результатов. Да ещё и платить будут миллион после двусот тысяч в Карабахе. Наверняка из этого миллиона произошёл нехилый откат менеджменту клуба, иначе я не понимаю ни этого трансфера, ни этой зарплаты.
Так это Иван Карпов, он на вентилятор накидывает и обычно лишь 1 из 10 его инсайдов реально сбывается, зачем вообще этому сказочнику верить)))
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Ответ Hilperico
У Динамо какой-то бзик на вратарей, которые любят пускать издали: Габулов, Лещук, Лунёв... И это команда Яшина?!
слышали про то как Яшин в молодости в Динамо от ворот до ворот пропустил?? что не помешало ему в последствии стать великим вратарем.Лунев всяко лучше и Шунина и Лещука
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Ответ slow focus
не, ну тут без вопросов, он лучше шуни и лещука, даже если эти двое вместе в воротах стоять будут
сейчас он с ними на одном уровне, если не ниже))
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Ответ slow focus
не, ну тут без вопросов, он лучше шуни и лещука, даже если эти двое вместе в воротах стоять будут
Да по факту такой же средний вратарь.
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Ответ Ебздрогыч
То есть можно было за разумные деньги взять Латышонка, а они берут старого и проблемного Лунева! Ну да, какое в общем Динамо чемпионство
а Вы так уверенны в Латышонке?? просто за один более менее нормальный сезон?время покажет
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Ответ Фан Рубина
Всяко лучше, чем карьера без матчей и в чемпионате, где чемпион известен заранее.
Так в чем смысл занимать 2-е 3-е места? Медалька?
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Ответ Shuller18
Помазун ещё хуже. Как болельщик ЦСКА говорю
Да я как бы тоже за армейцев, но чем Илья хуже Шунина и Лещука?
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Ответ Алексей Зимин
Привет однофамилец ✌️, мне кажется Динамо, Помазун бы подошёл
Помазун ещё хуже. Как болельщик ЦСКА говорю
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1, 2 млн такому днищу?
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Не пойму, чем этот вратарь лучше Лещука или Шунина. Уже не молод, один полный сезон в Карабахе, до этого несколько лет на лавке в Байере, после того как из Зенита выгнали за снижение спортивных результатов. Да ещё и платить будут миллион после двусот тысяч в Карабахе. Наверняка из этого миллиона произошёл нехилый откат менеджменту клуба, иначе я не понимаю ни этого трансфера, ни этой зарплаты.
+1
-1
0
У Динамо какой-то бзик на вратарей, которые любят пускать издали: Габулов, Лещук, Лунёв... И это команда Яшина?!
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Откопали стюардессу (с)
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То есть можно было за разумные деньги взять Латышонка, а они берут старого и проблемного Лунева! Ну да, какое в общем Динамо чемпионство
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-3
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Для Динамо хорошее подписание
+3
-3
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