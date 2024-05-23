ЦСКА и Заболотный ведут переговоры о продлении контракта. Федотов хочет сохранить форварда (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный может продлить контракт с ЦСКА.

Московский клуб ведет переговоры с 32-летним нападающим о подписании нового соглашения, сообщает Metaratings.ru.

В сохранении игрока заинтересован главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Срок действующего контракта Заболотного с ЦСКА истекает в июне этого года. 

В текущем сезоне Мир РПЛ форвард провел 28 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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44 комментария
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Да на хер он нужен!!!
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Ответ AndryAndry
Да на хер он нужен!!!
Пенальти бить
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Что за зверята в комментах? Антон 12 голов в этом сезоне забил, играя лишь половину времени. Один из лучших результатов в лиге. И самоотдачу показывал на все сто. Если и заслужил он что, так похвалу.
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Со своей задачей справлялся исправно весь сезон, чем заслужил продление контракта
Но главное впечатление оставил в матче против Зенита на кубок, хороший нападающий забил бы хотя бы в одном из трёх моментов, которые были у Антона.
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Даже не знаешь, смеяться ли, или плакать. Если Федотов останется на следующий сезон - уже неважно, кто будет на острие атак армейцев. Все равно игра будет никудышной.
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Рабочая лошадка идеально подходящая под нынешний цска.
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Ответ AndryAndry
Да на хер он нужен!!!
Чтоб нового форварда не покупать.
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Ответ Dmitry Krupin
Заглавными!
ЛОШАДКА.
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Когда нет денег на лучшее - сохраняешь что есть.
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Томаш Нецид был круче
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Хороший вариант под выход со скамейки, когда нужен навал. Он может дать свои дежурные 7, может 10 мячей
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Ответ AndryAndry
Да на хер он нужен!!!
Кто ? Федотов???
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Выбирать не приходится. Как минимум для ротации сгодится. Тем более что без учёта пенальти гол+пасс у них с Чаловым почти одинаковая статистика, и с игры забивает несколько чаще
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Ответ AndryAndry
Да на хер он нужен!!!
Лучший бомбардир команды как-никак.
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Ответ el ruso guapo
Рабочая лошадка идеально подходящая под нынешний цска.
Заглавными!
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Новость про Заболотного, а Федотов хочет продлить форварда. Причем здесь вообще Заболотный? Вообще нет уверенности, что он футболист.
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Ответ ShadyL
всего то лучший бомбардир команды по голам с игры, выполняющий кучу черновой работы
Да перестань! Его время прошло,особенно после пенальти
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В первую очередь хотелось бы не сохранить самого Федотова, если честно
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А мне он напоминает такого же легендарного персонажа 20-летней давности - Александра Ширко. Куча командных титулов, несколько вызовов в сборную, стабильное место в нападении, но... дуб дубом, ни техники, ни скорости, ни ударов, ни мысли. Ничего! Только старание и самоотдача, зато такой же % запоротых голевых моментов. И везде его тренеры отмечали. Удивительные ребята, конечно
+1
0
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армейский Хоселу)
+1
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Ответ Влад Безруков
Со своей задачей справлялся исправно весь сезон, чем заслужил продление контракта Но главное впечатление оставил в матче против Зенита на кубок, хороший нападающий забил бы хотя бы в одном из трёх моментов, которые были у Антона.
по такой логике во втором матче хороших нападающих вообще не было
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Зе можно оставить. Но причем здесь Федотов? Его-то, надеюсь, не оставят.
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Ответ Pravdorub Victorovich
Что за зверята в комментах? Антон 12 голов в этом сезоне забил, играя лишь половину времени. Один из лучших результатов в лиге. И самоотдачу показывал на все сто. Если и заслужил он что, так похвалу.
А сколько загубил атак? Сколько проигрывал единоборств? сколько обрезал и заставлял всех ребят отрабатывать? Сколько отдал не точных передач?Сколько загубил голевых моментов???
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Ответ Chistian Jadson
Пенальти бить
😬
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Ответ Владимир Morozov
Чтоб нового форварда не покупать.
Это точно!)
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Ответ Pravdorub Victorovich
Что за зверята в комментах? Антон 12 голов в этом сезоне забил, играя лишь половину времени. Один из лучших результатов в лиге. И самоотдачу показывал на все сто. Если и заслужил он что, так похвалу.
при этом в отличии от многих почти все с игры.
но стадо теперь помнит только пеналь послематчевый, где его уже еле живым поставили бить 3м, когда были свежие игроки.
да и в предыдущих сериях мазали другие
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Ответ Парон Роман
Кто ? Федотов???
🤫
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Федотова бы кто сохранил..
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Ответ el ruso guapo
Рабочая лошадка идеально подходящая под нынешний цска.
Так Федотов же уходит, вроде 🤞🤞🤞
Лишь бы не сглазить
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Из этой новости следует что Федотов продолжит работу в ЦСКА? Дюже любо!!!)
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