ЦСКА и Заболотный ведут переговоры о продлении контракта. Федотов хочет сохранить форварда (Metaratings)
Антон Заболотный может продлить контракт с ЦСКА.
Московский клуб ведет переговоры с 32-летним нападающим о подписании нового соглашения, сообщает Metaratings.ru.
В сохранении игрока заинтересован главный тренер армейцев Владимир Федотов.
Срок действующего контракта Заболотного с ЦСКА истекает в июне этого года.
В текущем сезоне Мир РПЛ форвард провел 28 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Но главное впечатление оставил в матче против Зенита на кубок, хороший нападающий забил бы хотя бы в одном из трёх моментов, которые были у Антона.
но стадо теперь помнит только пеналь послематчевый, где его уже еле живым поставили бить 3м, когда были свежие игроки.
да и в предыдущих сериях мазали другие
Лишь бы не сглазить