ЦСКА и Заболотный ведут переговоры о продлении контракта. Федотов хочет сохранить форварда (Metaratings)

Антон Заболотный может продлить контракт с ЦСКА.

Московский клуб ведет переговоры с 32-летним нападающим о подписании нового соглашения, сообщает Metaratings.ru.

В сохранении игрока заинтересован главный тренер армейцев .

Срок действующего контракта Заболотного с истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Мир форвард провел 28 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.