Бельгия — Румыния, 22.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

22 июня в Германии пройдет матч второго тура в рамках чемпионата Европы 2024-го года. На стадионе в Кельне встретятся сборные Бельгии и Румынии. И хотя фаворит в этой встрече очевиден, матч еще может преподнести сюрпризы. Встреча начнется в 22:00.

🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰

Сборная Бельгии

 

На последних крупных турнирах сборная Бельгии традиционно считалась одним из фаворитов. На чемпионате Европы 2024-го ситуация несколько изменилась и аналитики ждут от Бельгии уверенного выхода в плей-офф. В своем первом матче против сборной Словакии они неожиданно проиграли, хотя и не без доли невезения. Такой результат может негативно сказаться на подготовке к матчу против легкого соперника.

И хотя в этом году уровень сборной Бельгии несколько просел, ожидания от сборной все еще высокие. В процессе подготовки к Евро 2024 бельгийцы провели четыре товарищеских матча, в которых одержали две победы и две ничьи. Победы пришлись на игры против Люксембурга и Черногории. Ничьи – против сборных Англии и Ирландии.

Сборная Румынии

 

Румыния никем не рассматривается как фаворит своей группы, однако уверенная победа над Украиной, да еще и с разгромным счетом, 3:0, однозначно поселила в сердцах румынских болельщиков надежду на выход из группы. Матч получился интересным: Рэзван Марин, Николае Станчу и Денис Дрэгуш забили три мяча, а Деннис Ман сделал две голевых передачи.

До начала турнира Румыния находилась далеко не в лучшей своей форме, однако победа над сборной Украины может добавить необходимой энергии и уверенности в себе. В товарищеских матчах в процессе подготовки к Евро 2024 Румынии победить не удалось: они проиграли Колумбии со счетом 3:2; а со сборными Северной Ирландии, Болгарии и Лихтенштейна сыграли вничью.

Прогноз

 

Наиболее вероятным развитием событий в данном матче считается уверенная победа Бельгии. Аналитики сходятся во мнении, что Бельгия забьет быстрый гол в первом тайме, после чего включит «автобус» и постарается строить игру от обороны. Однако тактика бельгийцев в игре против Словакии заставляет сомневаться в успехе такого плана. Задача Румынии – вытащить игру на ничью, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Букмекерская контора Winline предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

  • победа Бельгии – 1,48;
  • ничья — 4,70;
  • победа Румынии – 7,20;
  • ТБ2,5 – 2,04;
  • ТМ2,5 – 1,82.

Ранее команды сыграли друг с другом двенадцать матчей, причем рейтинг невероятно плотный: обе по пять раз одержали победы (и соответственно по пять раз проигрывали), дважды матчи заканчивались ничьей. Однако последний матч между Бельгией и Румынией состоялся более десяти лет назад, за это время полностью обновился и тренерский состав, и состав игроков.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

Бельгия – Румыния
Дата проведения
22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий