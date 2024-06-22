Бельгия — Румыния, 22.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

22 июня в Германии пройдет матч второго тура в рамках чемпионата Европы 2024-го года. На стадионе в Кельне встретятся сборные Бельгии и Румынии. И хотя фаворит в этой встрече очевиден, матч еще может преподнести сюрпризы. Встреча начнется в 22:00.

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Сборная Бельгии

На последних крупных турнирах сборная Бельгии традиционно считалась одним из фаворитов. На чемпионате Европы 2024-го ситуация несколько изменилась и аналитики ждут от Бельгии уверенного выхода в плей-офф. В своем первом матче против сборной Словакии они неожиданно проиграли, хотя и не без доли невезения. Такой результат может негативно сказаться на подготовке к матчу против легкого соперника.

И хотя в этом году уровень сборной Бельгии несколько просел, ожидания от сборной все еще высокие. В процессе подготовки к Евро 2024 бельгийцы провели четыре товарищеских матча, в которых одержали две победы и две ничьи. Победы пришлись на игры против Люксембурга и Черногории. Ничьи – против сборных Англии и Ирландии.

Сборная Румынии

Румыния никем не рассматривается как фаворит своей группы, однако уверенная победа над Украиной, да еще и с разгромным счетом, 3:0, однозначно поселила в сердцах румынских болельщиков надежду на выход из группы. Матч получился интересным: Рэзван Марин, Николае Станчу и Денис Дрэгуш забили три мяча, а Деннис Ман сделал две голевых передачи.

До начала турнира Румыния находилась далеко не в лучшей своей форме, однако победа над сборной Украины может добавить необходимой энергии и уверенности в себе. В товарищеских матчах в процессе подготовки к Евро 2024 Румынии победить не удалось: они проиграли Колумбии со счетом 3:2; а со сборными Северной Ирландии, Болгарии и Лихтенштейна сыграли вничью.

Прогноз

Наиболее вероятным развитием событий в данном матче считается уверенная победа Бельгии. Аналитики сходятся во мнении, что Бельгия забьет быстрый гол в первом тайме, после чего включит «автобус» и постарается строить игру от обороны. Однако тактика бельгийцев в игре против Словакии заставляет сомневаться в успехе такого плана. Задача Румынии – вытащить игру на ничью, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Букмекерская контора Winline предлагает следующие коэффициенты на исход матча:

победа Бельгии – 1,48;

ничья — 4,70;

победа Румынии – 7,20;

ТБ2,5 – 2,04;

ТМ2,5 – 1,82.

Ранее команды сыграли друг с другом двенадцать матчей, причем рейтинг невероятно плотный: обе по пять раз одержали победы (и соответственно по пять раз проигрывали), дважды матчи заканчивались ничьей. Однако последний матч между Бельгией и Румынией состоялся более десяти лет назад, за это время полностью обновился и тренерский состав, и состав игроков.

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