Бельгия — Румыния, 22.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Перед чемпионатом Европы «группами смерти» считали квартеты В или D, а на поверку вышло, что самые интересные события развиваются в группе Е, где фавориты потерпели поражения, и ситуация становится запутанной. Во втором туре сборная Бельгии встретится с командой Румынии на арене Кельн Штадион, начало матча в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Бельгии

Болельщикам сборной Бельгии не повавидуешь. За последние годы у них столько ожиданий, которые рушатся в один миг. Федерация после чемпионата мира в Катаре решила пойти на смену тренера. Казалось, шаг себя оправдывает. При Доменико Тедеско бельгийцы провели 14 матчей и ни разу не проиграли. Они уверенно прошли отборочный турнир и на Евро 2024 ехали в качестве одного из претендентов на победу. Но в первом туре в матче против сборной Словакии вновь пришлось вспоминать слова порядок бьет класс. «Красные дьяволы» столкнулись с огромной проблемой в лице высокого прессинга соперника. К тому же пропустили мяч в свои ворота уже на первых минутах. В дальнейшем предпринимали массу попыток отыграться, дважды забили, но в обоих случаях ВАР отменил взятие ворот. Теперь отступать некуда, а впереди еще одна дисциплинированная команда, которая сильно удивила в первом туре.

Сборная Румынии

Команда Эдварда Иорданеску у многих вызывала улыбку. Звезд в составе нет, тренер практически неизвестный, самый низкооплачиваемый среди всех 24 участников Евро 2024. По данным Transfermarkt и общая трансферная стоимость всех футболистов команды самая низкая на турнире. Но при этом в отборочном турнире румыны пропустили меньше всех мячей — 5. Команда запомнилась дисциплинированной игрой, резкими и результативными контратаками. Все это она продемонстрировала в первом матче. Команда Украины, видимо, посчитала, что очень легко пройдет румын. К тому же первые 15 минут у «сине-желтых» было подавляющее преимущество по владению мячом. Но что толку, если за весь первый тайм «трехцветные» не позволили сопернику ни разу пробить в створ ворот, а сами забили и имели еще несколько моментов для взятия ворот. Во втором тайме сборная Румынии выстрелила дуплетом, выиграла с крупным счетом и подходит к матчу с бельгийцами лидером группы.

Коэффициенты букмекеров

После второго тура все в группе Е может случиться так, что все четыре команды наберут по три очка. И сборная Украины в матче против словаков и, тем более, сборная Бельгии в предстоящей игре у букмекеров фавориты. Интересно, что сборные Румынии и Бельгии встречались друг с другом 12 раз, причем десять поединков были товарищескими. Счет по победам равный 5 – 5. До первого тура разрыв в коэффициентах на победу был между командами большой, сейчас он еще более увеличился. Вполне может быть так, что бельгийцам Фортуна вернет должок, и они забьют все то, что не получилось матче со словаками. В свою очередь выдержать второй матч подряд большое давление соперника у команды Иорданеску может не получиться. Ждем результативной игры с двумя и более забитыми мячами. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,47 4,70 7,20 1,72 2,09 2,00 1,79 Fonbet 1,47 4,60 7,30 1,73 2,15 2,08 1,75 Winline 1,45 4,50 7,50 1,73 2,!3 2,05 1,80 Olimpbet 1,48 4,61 7,21 1,74 2,12 2,03 1,81 Pari 1,47 4,60 7,30 1,73 2,15 2,08 1,75 BetBoom 1,49 4,50 7,16 1,73 2,14 2,00 1,84 Leon 1,47 4,40 7,60 1,74 2,11 2,02 1,80 1Win 1,46 4,60 7,40 1,73 2,15 2,08 1,80 Tennisi 1,45 4,50 7,30 1,70 2,15 2,06 1,76 Бетсити 1,47 4,60 7,50 1,72 2,20 2,12 1,77

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