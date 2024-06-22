Бельгия — Румыния, 22.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
Перед чемпионатом Европы «группами смерти» считали квартеты В или D, а на поверку вышло, что самые интересные события развиваются в группе Е, где фавориты потерпели поражения, и ситуация становится запутанной. Во втором туре сборная Бельгии встретится с командой Румынии на арене Кельн Штадион, начало матча в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Бельгии
Болельщикам сборной Бельгии не повавидуешь. За последние годы у них столько ожиданий, которые рушатся в один миг. Федерация после чемпионата мира в Катаре решила пойти на смену тренера. Казалось, шаг себя оправдывает. При Доменико Тедеско бельгийцы провели 14 матчей и ни разу не проиграли. Они уверенно прошли отборочный турнир и на Евро 2024 ехали в качестве одного из претендентов на победу. Но в первом туре в матче против сборной Словакии вновь пришлось вспоминать слова порядок бьет класс. «Красные дьяволы» столкнулись с огромной проблемой в лице высокого прессинга соперника. К тому же пропустили мяч в свои ворота уже на первых минутах. В дальнейшем предпринимали массу попыток отыграться, дважды забили, но в обоих случаях ВАР отменил взятие ворот. Теперь отступать некуда, а впереди еще одна дисциплинированная команда, которая сильно удивила в первом туре.
Сборная Румынии
Команда Эдварда Иорданеску у многих вызывала улыбку. Звезд в составе нет, тренер практически неизвестный, самый низкооплачиваемый среди всех 24 участников Евро 2024. По данным Transfermarkt и общая трансферная стоимость всех футболистов команды самая низкая на турнире. Но при этом в отборочном турнире румыны пропустили меньше всех мячей — 5. Команда запомнилась дисциплинированной игрой, резкими и результативными контратаками. Все это она продемонстрировала в первом матче. Команда Украины, видимо, посчитала, что очень легко пройдет румын. К тому же первые 15 минут у «сине-желтых» было подавляющее преимущество по владению мячом. Но что толку, если за весь первый тайм «трехцветные» не позволили сопернику ни разу пробить в створ ворот, а сами забили и имели еще несколько моментов для взятия ворот. Во втором тайме сборная Румынии выстрелила дуплетом, выиграла с крупным счетом и подходит к матчу с бельгийцами лидером группы.
Коэффициенты букмекеров
После второго тура все в группе Е может случиться так, что все четыре команды наберут по три очка. И сборная Украины в матче против словаков и, тем более, сборная Бельгии в предстоящей игре у букмекеров фавориты. Интересно, что сборные Румынии и Бельгии встречались друг с другом 12 раз, причем десять поединков были товарищескими. Счет по победам равный 5 – 5. До первого тура разрыв в коэффициентах на победу был между командами большой, сейчас он еще более увеличился. Вполне может быть так, что бельгийцам Фортуна вернет должок, и они забьют все то, что не получилось матче со словаками. В свою очередь выдержать второй матч подряд большое давление соперника у команды Иорданеску может не получиться. Ждем результативной игры с двумя и более забитыми мячами. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1
|
Ф2 +1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,47
|
4,70
|
7,20
|
1,72
|
2,09
|
2,00
|
1,79
|
Fonbet
|
1,47
|
4,60
|
7,30
|
1,73
|
2,15
|
2,08
|
1,75
|
Winline
|
1,45
|
4,50
|
7,50
|
1,73
|
2,!3
|
2,05
|
1,80
|
Olimpbet
|
1,48
|
4,61
|
7,21
|
1,74
|
2,12
|
2,03
|
1,81
|
Pari
|
1,47
|
4,60
|
7,30
|
1,73
|
2,15
|
2,08
|
1,75
|
BetBoom
|
1,49
|
4,50
|
7,16
|
1,73
|
2,14
|
2,00
|
1,84
|
Leon
|
1,47
|
4,40
|
7,60
|
1,74
|
2,11
|
2,02
|
1,80
|
1Win
|
1,46
|
4,60
|
7,40
|
1,73
|
2,15
|
2,08
|
1,80
|
Tennisi
|
1,45
|
4,50
|
7,30
|
1,70
|
2,15
|
2,06
|
1,76
|
Бетсити
|
1,47
|
4,60
|
7,50
|
1,72
|
2,20
|
2,12
|
1,77
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- Дата проведения
- 22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»