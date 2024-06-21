сборная Бельгии – сборная Румынии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 22 июня
В субботу, 22 июня, сыграют сборная Бельгии и сборная Румынии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «РайнЭнергиШтадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Бельгии – сборная Румынии
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Бельгии
- Бельгия – Словакия : 0 – 0
- Бельгия – Люксембург : 0 – 0
- Бельгия – Черногория : 0 – 0
- Англия – Бельгия : 2 – 2
- Ирландия – Бельгия : 0 – 0
Последние матчи сборная Румынии
- Румыния – Украина : 0 – 0
- Румыния – Лихтенштейн : 0 – 0
- Румыния – Болгария : 0 – 0
- Колумбия – Румыния : 3 – 2
- Румыния – Северная Ирландия : 1 – 1
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