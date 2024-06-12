«Надеюсь, к Песьякову не будут приставать так, как к Безрукову. Каждый понимает, что это шутка». Лепехин о словах вратаря про миллиарды от «Зенита»

Константин Лепехин оценил высказывание Сергея Песьякова про «миллиарды» от «Зенита».

«Я не понимаю, почему все тогда так раздули эту историю с . Всем же понятно, что парень просто пошутил. Спросите любого журналиста, правда ли думает он, что Безруков говорил серьезно? Каждый ответит, что понимает, что это была шутка.

Вы сами, журналисты, начали, откровенно говоря, разжигать эту историю, звонив кому только можно по этому поводу. Лучше бы вообще никто на эту шутку внимания не обращал. У нас порой даже политики шутят так, что... А тут просто слова футболиста после матча…

Что касается , то здесь аналогичная история. Надеюсь, к Сергею не будут приставать так, как к Безрукову. Оставьте ребят в покое! Если кто-то и будет участвовать в странных матчах, то никто об этом не расскажет», — рассмеялся бывший игрок « ».