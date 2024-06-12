Директор «Балтики» о трансфере Козлова: «Миллион-полтора евро – заметно меньше того, что мы рассчитываем получить. Предложение от «Краснодара» в таких пределах отклонили»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Краснодар деньги Армен Маргарян Данила Козлов 2005 Футбол

Спортивный директор «Балтики» оценил возможный трансфер Данилы Козлова.

Полузащитник был приобретен «Балтикой» у «Зенита» в начале года. Петербургский клуб имеет право приоритетного выкупа футболиста и планировал им воспользоваться. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

– Насколько мне известно, в контракте Козлова прописана сумма выкупа для «Зенита» – 70 миллионов рублей. А для других она оговорена устно. И это 100 миллионов. Точно рыночная сумма?

– Того, о чем ты говоришь, нет.

– Сколько вы просите за Данилу?

– Было предложение от «Краснодара» в таких пределах. «Балтика» отклонила это предложение. Миллион-полтора евро – заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова, – заявил Армен Маргарян.

В прошедшем сезоне 19-летний футболист провел 10 матчей в Мир РПЛ, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Его полная статистика доступна здесь.

«Зенит» хочет выкупить Козлова у «Балтики» за 60 млн рублей. Предложение «Краснодара» на 100 млн не устраивает калининградцев

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10 комментариев
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Армен Маргарин. Новый балтиец...
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Там ещё пишут, что "Зенит" за него полмиллиона евро предлагает, может это "Балтику" заинтересует. Уж куда лучше, чем миллион-полтора евро от "Краснодара".
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Не верю про отсутствие договоренности об обратном выкупе Зенитом. Зенит всегда подобные вещи оговаривает прежде, чем своих отпускать.
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Лучший молодой игрок Балтики - воспитанник Зенита. А где свои? Как там перспективный Лазарев?
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