Дания— Англия, 20.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Команды группы C Дания и Англия проведут матч второго тура чемпионата Европы 20 июня. Игра пройдет в Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Парк». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Дании

Полуфиналист последнего чемпионата Европы не лучшим образом провел стартовый поединок. На Евро 2020 Дания проиграла первую встречу, поэтому шансы на выход в плей-офф есть. Игра со Словенией завершилась вничью 1:1.

Дания вышла вперед в первом тайме. Автором гола стал Кристиан Эриксен, забивший на 17 минуте. Эриксен забил после розыгрыша аута у ворот Словении. Во втором тайме словенцы стали больше контролировать мяч, что в итоге привело к голу на 77 минуте. Дания пропустила после розыгрыша углового.

По итогам встречи показатель xG 1,72:1,14 в пользу Дании. По ударам по воротам у датчан небольшое преимущество 14:13 и лидерство 4:1 по ударам в створ.

Сборная Англии

Финалисты последнего чемпионата Европы успешно стартовали на Евро 2024. Англия с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Сербию. С приходом Гарета Саутгейта английская команда выиграла все стартовые матчи на чемпионатах мира и Европы.

Англия забила первый гол на 13 минуте. Букай Сака прошел по флангу и навесил в центр штрафной. На мяче первым оказался Джуд Беллингем. Полузащитник точно пробил головой и забил победный мяч. Свое преимущество команда не стала развивать. Англичане в привычной манере играли на удержание.

Общими усилиями соперники не наиграли даже на 1 гол по метрике xG. Показатель xG 0,54:0,2 в пользу сборной Англии. Всего соперники нанесли 12 ударов по воротам — 6:6. По ударам в створ впереди Англия 3:2.

Коэффициенты на матч

Сборная Англии стартовала с победы на турнире. В случае победы над Данией вопрос с выходом в плей-офф будет решен досрочно. Датчане в игре со Словенией не выглядели так мощно, как играли в плей-офф прошлого Евро. На турнире Евро 2020 сборные встречались в полуфинале. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное с пенальти забил Харри Кейн.

В таблице представлены коэффициенты букмекеров на основной исход и результативность матча Дания — Англия.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ2,5 ТБ2,5 Winline 6,00 3,85 1,59 4,50 1,21 1,75 2,10 Fonbet 6,00 3,75 1,65 4,20 1,23 1,70 2,15 Лига Ставок 6,60 4,00 1,59 4,40 1,20 1,73 2,07 Olimpbet 6,41 4,00 1,60 4,55 1,20 1,76 2,10 Pari 6,00 3,75 1,65 4,20 1,23 1,70 2,15 БетБум 5,85 3,80 1,67 4,39 1,21 1,73 2,14 Леон 6,00 3,85 1,59 4,50 1,21 1,75 2,10 Betcity 5,70 3,70 1,71 4,10 1,23 1,74 2,17

Результативность встречи будет зависеть от игры сборной Дании. Англичане не станут играть активно в атаку и сыграют как с Сербией, постаравшись минимизировать опасности у своих ворот.

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