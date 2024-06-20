Дания— Англия, 20.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
Команды группы C Дания и Англия проведут матч второго тура чемпионата Европы 20 июня. Игра пройдет в Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Парк». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
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Сборная Дании
Полуфиналист последнего чемпионата Европы не лучшим образом провел стартовый поединок. На Евро 2020 Дания проиграла первую встречу, поэтому шансы на выход в плей-офф есть. Игра со Словенией завершилась вничью 1:1.
Дания вышла вперед в первом тайме. Автором гола стал Кристиан Эриксен, забивший на 17 минуте. Эриксен забил после розыгрыша аута у ворот Словении. Во втором тайме словенцы стали больше контролировать мяч, что в итоге привело к голу на 77 минуте. Дания пропустила после розыгрыша углового.
По итогам встречи показатель xG 1,72:1,14 в пользу Дании. По ударам по воротам у датчан небольшое преимущество 14:13 и лидерство 4:1 по ударам в створ.
Сборная Англии
Финалисты последнего чемпионата Европы успешно стартовали на Евро 2024. Англия с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Сербию. С приходом Гарета Саутгейта английская команда выиграла все стартовые матчи на чемпионатах мира и Европы.
Англия забила первый гол на 13 минуте. Букай Сака прошел по флангу и навесил в центр штрафной. На мяче первым оказался Джуд Беллингем. Полузащитник точно пробил головой и забил победный мяч. Свое преимущество команда не стала развивать. Англичане в привычной манере играли на удержание.
Общими усилиями соперники не наиграли даже на 1 гол по метрике xG. Показатель xG 0,54:0,2 в пользу сборной Англии. Всего соперники нанесли 12 ударов по воротам — 6:6. По ударам в створ впереди Англия 3:2.
Коэффициенты на матч
Сборная Англии стартовала с победы на турнире. В случае победы над Данией вопрос с выходом в плей-офф будет решен досрочно. Датчане в игре со Словенией не выглядели так мощно, как играли в плей-офф прошлого Евро. На турнире Евро 2020 сборные встречались в полуфинале. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное с пенальти забил Харри Кейн.
В таблице представлены коэффициенты букмекеров на основной исход и результативность матча Дания — Англия.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 0
|
Ф2 0
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
Winline
|
6,00
|
3,85
|
1,59
|
4,50
|
1,21
|
1,75
|
2,10
|
Fonbet
|
6,00
|
3,75
|
1,65
|
4,20
|
1,23
|
1,70
|
2,15
|
Лига Ставок
|
6,60
|
4,00
|
1,59
|
4,40
|
1,20
|
1,73
|
2,07
|
Olimpbet
|
6,41
|
4,00
|
1,60
|
4,55
|
1,20
|
1,76
|
2,10
|
Pari
|
6,00
|
3,75
|
1,65
|
4,20
|
1,23
|
1,70
|
2,15
|
БетБум
|
5,85
|
3,80
|
1,67
|
4,39
|
1,21
|
1,73
|
2,14
|
Леон
|
6,00
|
3,85
|
1,59
|
4,50
|
1,21
|
1,75
|
2,10
|
Betcity
|
5,70
|
3,70
|
1,71
|
4,10
|
1,23
|
1,74
|
2,17
Результативность встречи будет зависеть от игры сборной Дании. Англичане не станут играть активно в атаку и сыграют как с Сербией, постаравшись минимизировать опасности у своих ворот.
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
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