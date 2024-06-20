Дания — Англия, 20.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

20 июня 2024 года в немецком городе Франкфурт, состоится матч 2 тур группового этапа финального турнира ЕВРО-2024 между сборными Дании и Англии. Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Во втором туре встретятся 2 команды, претендующие в большей мере на проход в плей-офф турнира. Получится ли у англичан впервые за 10 последних лет победить в основное время датчан, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1), ОЗ (да).

Дания

У датчан сейчас собрана неплохая команда, которой вполне по силам побороться за победу в турнире. Эриксен, Хойлунд, Хейберг, Кьер, Шмейхель, Поульсен, Кристенсен — эти футболисты играют в сильнейших клубах Европы.

На предыдущем ЕВРО-2020 датчане показали приличный результат и по итогу завоевали бронзовые медали турнира, уступив как раз англичанам в полуфинальной встрече (1:2) с учетом дополнительного времени. Причем датчане тогда первыми повели в счете после точного удара Дамсгора, но быстро пропустили после автогола Кера.

Отборочный турнир датская сборная провела достаточно неплохо и с лидирующей строчки в своей группе они попали в финальную его часть. Они набрали со Словенией по 22 балла, но выше число за счет лучших результатов очных матчей. Но всё же в группе все было не так просто и Финляндия с Казахстаном тоже смогли потрепать нервишки.

Стартовый тур текущего турнира ЕВРО-2024 для датчан оказался не самым удачным, все же ничья со Словенией, одним из самых слабых соперников в группе. Да и большую часть встречи датчане вели в счете (1:0), но немного расслабились в концовке встречи и дали словенцам отыграться. И в целом по игре Дания заслуживала победу и могла забить ещё, но чуть подвела реализация моментов.

Результаты Дании в 5 последних сыгранных матчах:

16.06.24 Словения — Дания 1:1 (ЕВРО-2024);

08.06.24 Дания — Норвегия 3 :1 (товарищеская);

— Норвегия :1 (товарищеская); 05.06.24 Дания — Швеция 2 :1 (товарищеская);

— Швеция :1 (товарищеская); 26.03.24 Дания — Фарерские острова 2 :0(товарищеская);

— Фарерские острова :0(товарищеская); 23.03.24Дания — Швейцария 0:0 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Дании:

В 5 последних встречах команда не проигрывает, при этом побеждает в 3 последних играх;

В 3 последних играх сборной обе команды забивают в одном матче;

В 2 из 3 последних матчах команды было забито более 2 голов за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 2 мячей за игру;

Команда отличается голом в 4 последних поединках.

Англия

Англичане являются одними из фаворитов на победу в турнире и не спроста, все же их футболисты сейчас на ведущих ролях в своих клубах. Чего только стоит Джуд Беллингем, который провел отличный сезон в мадридском «Реале», выиграв с ними Примеру и Лигу Чемпионов. Да и большое количество игроков с сильнейших команд Англии, в основном представляющих «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Последним успехом на крупных турнирах за последние 5 лет было серебро на ЧЕ-2020, где в финальном матче англичанам немного не хватило до успеха и проиграли они лишь в серии пенальти (2:3), сыграв в основное время матча (1:1). На быстрый гол Люка Шоу, итальянцы ответили точным ударом Бонуччи на 67 минуте. Вели англичане и в серии пенальти (2:1), но вот в последующих 3 ударах промахнулись Рашфорд, Санчо и Сака.

На основной турнир ЕВРО-2024 англичане отобрались уверенно, несмотря на не самую простую группу, где соседями по турнирной таблице оказались Италия и Украина. Англия набрала 20 очков в 8 сыгранных матчах и с приличным отрывом в 6 баллов стала первой в группе.

В стартовом туре текущего турнира ЧЕ-2024 англичане праздновали победу над Сербией (1:0). Не сказать, что игра получилась легкой и однокалиточной для англичан, все же соперник смог навязать борьбу и создал пару неплохих моментов. Но не удалось реализовать эти моменты, а англичане в начале встречи смогли, за счёт чего и добились победы. И теперь англичане единолично возглавляют таблицу группы и в случае победы во 2 туре обеспечит себе выход в плей-офф.

Результаты Англии в 5 последних сыгранных матчах:

16.06.24 Сербия — Англия 0: 1 (ЕВРО-2024);

0: (ЕВРО-2024); 07.06.24 Англия — Исландия 0: 1 (товарищеская);

0: (товарищеская); 03.06.24 Англия — Босния и Герцеговина 3 :0 (товарищеская);

— Босния и Герцеговина :0 (товарищеская); 26.03.24 Англия — Бельгия 2:2 (товарищеская);

23.03.24Англия — Бразилия 0:1 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Англии:

В 5 последних матчах команда лишь 1 раз победила и при это было по 2 ничьи и поражений;

В 5 из 10 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 2 из 3 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;

В последних 5 встречах команда в среднем забивают чуть менее 2 голов за игру;

Команда отличается забитыми голами в 15 из 17 последних противостояниях.

История личных встреч сборных Дании и Англии

Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 24 поединка. 5 из них стали победным для датчан, 15 раз побеждали англичане и 5 игр завершилась вничью.

Дания в этих матчах забивала в среднем 1,04 гола (25 мячей), а Англия 1.75 голов (42 мяча).

Самая крупная победа была на счету Англии (5:1), в товарищеском матче 1955 года. А датчане победили (4:1) в 2005 году и тоже в товарищеской встрече.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

07.07.21 Англия – Дания (1:1), после дополнительного времени ( 2 :1), ЕВРО-2020.

:1), ЕВРО-2020. 14.10.20 Англия – Дания (0: 1 ), Лига Наций.

(0: ), Лига Наций. 08.09.20 Дания – Англия (0:0), Лига Наций.

06.03.14 Англия – Дания ( 1 :0), товарищеская.

– Дания ( :0), товарищеская. 09.02.11 Дания – Англия (1:2), товарищеская.

В 3 последних очных матчах команд датчане ни разу не проигрывали в основное время встречи, при этом на их счету 1 виктория.

К тому же в последнем сыгранном очном поединке обе команды забивали друг другу. И при этом в 4 последних встречах было забито менее 3 мячей за основновное время игры.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Дании и Англии

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Дании — 6.09;

Ничья — 3.89;

Победа Англии — 1.63;

Ф1 (1) — 1.78;

Ф1 (1,5) — 1.44;

Ф2 (-1) — 2.08;

ТБ (2,5) — 1.96;

ТМ (2,5) — 1.88;

ТБ (2) — 1.47;

ТМ (2) — 2.69;

ОЗ (да) — 1.94;

ОЗ (нет) — 1.88.

Второй матч этого турнира важен для каждой из команд, все же неудача может отодвинуть каждую из них от лидирующих позиций. Более крепкий, именитый и опытный состав имеет именно английская сборная, которая хоть и непросто, но скорее всего победит в этой встрече. Но датчане так просто не сдадутся и без сомнений дадут бой своему грозному оппоненту, которому они не проигрывают в 3 последних очных встречах. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку Ф1 (1), за неплохой коэффициент 1.78.

У обеих команд сильная атакующая линия с прекрасными нападающими, да и в последних матчах они зачастую показывают неплохую результативность. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.94.

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