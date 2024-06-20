Сборная Дании – сборная Англии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 20 июня
В четверг, 20 июня, сыграют сборная Дании и сборная Англии в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Дании – сборная Англии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Дании
- Словения – Дания : 0 – 0
- Дания – Норвегия : 0 – 0
- Дания – Швеция : 0 – 0
- Дания – Фарерские о-ва : 2 – 0
- Дания – Швейцария : 0 – 0
Последние матчи сборная Англии
- Сербия – Англия : 0 – 0
- Англия – Исландия : 0 – 0
- Англия – Босния и Герцеговина : 0 – 0
- Англия – Бельгия : 2 – 2
- Англия – Бразилия : 0 – 1
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