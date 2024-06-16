Жозе Моуринью: «Я выучил немецкий, когда готовился возглавить «Боруссию» Дортмунд. Это было непросто, но я постарался!»

Жозе Моуринью рассказал, при каких обстоятельствах выучил немецкий язык.

«Несколько лет назад, когда я был близок к тому, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию», я выучил немецкий.

Это было непросто, но я постарался!» – сказал Моуринью на перед матчем открытия .

Португальский тренер не раскрыл подробности, когда именно немецкий клуб хотел пригласить его.

По информации Bild, должен был стать преемником Юргена Клоппа.

Этим летом португалец стал тренером « ».