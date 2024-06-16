Жозе Моуринью: «Я выучил немецкий, когда готовился возглавить «Боруссию» Дортмунд. Это было непросто, но я постарался!»
Жозе Моуринью рассказал, при каких обстоятельствах выучил немецкий язык.
«Несколько лет назад, когда я был близок к тому, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию», я выучил немецкий.
Это было непросто, но я постарался!» – сказал Моуринью на перед матчем открытия Евро-2024.
Португальский тренер не раскрыл подробности, когда именно немецкий клуб хотел пригласить его.
По информации Bild, Моуринью должен был стать преемником Юргена Клоппа.
Этим летом португалец стал тренером «Фенербахче».
- Мы вам перезвоним.
Единственное, что можно с уверенностью сказать, что если есть мотивация, то выучить можно любой язык. А если ее нет, то и ротной будет сложный.
Клопп ушел в 2015.
Моур тогда же выиграл АПЛ с Челси.
Теоретически он мог принять Дортмунд после МЮ или после Тоттенхэма.
А еще на англ you, в немецком есть du, ihr, Sie. И от этого еще и разные окончания у глаголов в разных временах. Так что немецкий даст фору еще:)
Все-таки лингвисты не просто так зарплату получают. Есть, как минимум, рейтинг языков, составленный Институтом дипломатической службы США, где они проранжированы по сложности в изучении для носителей английского.
Наверняка есть научные изыскания и для русскоговорящих.
Немецкий проще давалсяся чем английский)
Алла!!! ))
Хотя наверное это было к лучшему. Оборонительный стиль Моура не прижился бы в Дортмунде.