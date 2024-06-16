Жозе Моуринью: «Я выучил немецкий, когда готовился возглавить «Боруссию» Дортмунд. Это было непросто, но я постарался!»

Теги Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью бундеслига Германия Фенербахче высшая лига Турция Евро-2024 Футбол

Жозе Моуринью рассказал, при каких обстоятельствах выучил немецкий язык.

«Несколько лет назад, когда я был близок к тому, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию», я выучил немецкий.

Это было непросто, но я постарался!» – сказал Моуринью на перед матчем открытия Евро-2024.

Португальский тренер не раскрыл подробности, когда именно немецкий клуб хотел пригласить его.

По информации Bild, Моуринью должен был стать преемником Юргена Клоппа.

Этим летом португалец стал тренером «Фенербахче».

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26 комментариев
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- Алло. Это Боруссия? Моуринью беспокоит. Я немецкий выучил.
- Мы вам перезвоним.
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+26
Ну и не ошибся бы если бы учил турецкий. И там и тут помог бы
+18
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+15
Ответ Groondler
немецкий оооочень сложно учить он даже сложнее французского особенно романо-язычным, как Моур, тяжело Так что он молодец
Для носителей английского немецкий не такой уж сложный.
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Переводчик как никак
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Ответ Groondler
немецкий оооочень сложно учить он даже сложнее французского особенно романо-язычным, как Моур, тяжело Так что он молодец
"он сложнее/легче" - это индивидуальные оценки, потому что нет критериев, определяющих сложность того или иного языка.

Единственное, что можно с уверенностью сказать, что если есть мотивация, то выучить можно любой язык. А если ее нет, то и ротной будет сложный.
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Жозе Моуринью: «Я выучил немецкий по порнофильмам"
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Ответ pasmike
Жозе Моуринью: «Я выучил немецкий по порнофильмам"
Поэтому поехал к ним в костюме сантехника на голое тело на переговоры.
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Преемником Клоппа он не мог стать.
Клопп ушел в 2015.
Моур тогда же выиграл АПЛ с Челси.
Теоретически он мог принять Дортмунд после МЮ или после Тоттенхэма.
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Маур известный полиглот.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Преемником Клоппа он не мог стать. Клопп ушел в 2015. Моур тогда же выиграл АПЛ с Челси. Теоретически он мог принять Дортмунд после МЮ или после Тоттенхэма.
Согласен. Тут скорее всего имеется ввиду, что он как и Клопп смог бы собрать новую команду, которая завоёвывала бы трофеи. В этом смысле преемник.
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Ответ Metalloid
Он знает английский, а так немецкий проще, там нет этих дебильных времен, как читается, так и говорится, ну таки близок к славянским, что логично.
Совсем нет. В немцеком точно также много времен, куча звуков, которые произносятся не так как пишутся и т.д.

А еще на англ you, в немецком есть du, ihr, Sie. И от этого еще и разные окончания у глаголов в разных временах. Так что немецкий даст фору еще:)
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Ответ rabbitd12345
"он сложнее/легче" - это индивидуальные оценки, потому что нет критериев, определяющих сложность того или иного языка. Единственное, что можно с уверенностью сказать, что если есть мотивация, то выучить можно любой язык. А если ее нет, то и ротной будет сложный.
>Потому что нет критериев, определяющих сложность того или иного языка

Все-таки лингвисты не просто так зарплату получают. Есть, как минимум, рейтинг языков, составленный Институтом дипломатической службы США, где они проранжированы по сложности в изучении для носителей английского.
Наверняка есть научные изыскания и для русскоговорящих.
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Ответ Groondler
немецкий оооочень сложно учить он даже сложнее французского особенно романо-язычным, как Моур, тяжело Так что он молодец
Он знает английский, а так немецкий проще, там нет этих дебильных времен, как читается, так и говорится, ну таки близок к славянским, что логично.
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Ответ Groondler
немецкий оооочень сложно учить он даже сложнее французского особенно романо-язычным, как Моур, тяжело Так что он молодец
Прекращай)) я владею и романоязынчым, и владею Русским)
Немецкий проще давалсяся чем английский)
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Одна из причин популярности Маура как раз и заключается в том, что он практически свободно говорит и давал интервью не только на своем португальском, а также - на испанском, каталонском, итальянском, французском и английском. Думаю не придумывает и о немецком... Отсюда и закономерно, что именно он, а никто другой является Брендом футбольного тренера, не только в спортивном, а и в мировом медийном пространстве
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не повезло Боруссии, к Жозе идут приличные игроки, при нем одну-две салатницы могли забрать
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Моур полиглот. Ждите в любой стране!
Алла!!! ))
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У нас легионеры игроки и тренеры не утруждают себя десятилетиями учить язык. Два слова связать не могут
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Его планировали назначить после увольнения Фавра. Но видимо что-то пошло не так и решили назначить ассистента Фавра, то есть Эдина Терзича.
Хотя наверное это было к лучшему. Оборонительный стиль Моура не прижился бы в Дортмунде.
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Поэтому сейчас командировка в Турцию, а потом и в Германию можно заскочить ) с турецкими мигрантами
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Мераба, das ist Йозе Марино!
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Фантастиш, , практиш, гуд 🇩🇪
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