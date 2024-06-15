Нагельсманн о 5:1 с Шотландией: «Первые 20 минут получились впечатляющими. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному»

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча против Шотландии (5:1) на Евро-2024.

«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло. Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры.

Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками.

Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», – сказал главный тренер сборной .