Тренер Шотландии об 1:5 от Германии: «Мы не смогли соответствовать выдающейся Германии. Нам надо набрать 4 очка в 2 матчах»
Стив Кларк отреагировал на разгромное поражение Шотландии от Германии (1:5).
Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене.
«Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне. У меня такое чувство, будто мы себя подвели. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах.
То, что нам нужно сделать, по-прежнему впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх.
Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре», – сказал главный тренер сборной Шотландии в интервью ITV Sport.
Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1. Это самая крупная победа в истории стартовых игр Евро
Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»
так что для шотландцев мало что поменялось по сути
ну кроме дисквалификации