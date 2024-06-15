Тренер Шотландии об 1:5 от Германии: «Мы не смогли соответствовать выдающейся Германии. Нам надо набрать 4 очка в 2 матчах»

Стив Кларк отреагировал на разгромное поражение Шотландии от Германии (1:5).

Сборные сыграли в матче открытия в Мюнхене.

«Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне. У меня такое чувство, будто мы себя подвели. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах.

То, что нам нужно сделать, по-прежнему впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх.

Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре», – сказал главный тренер сборной в интервью ITV Sport.

Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1. Это самая крупная победа в истории стартовых игр Евро

Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»