Тренер Шотландии об 1:5 от Германии: «Мы не смогли соответствовать выдающейся Германии. Нам надо набрать 4 очка в 2 матчах»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Футбол

Стив Кларк отреагировал на разгромное поражение Шотландии от Германии (1:5).

Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене.

«Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне. У меня такое чувство, будто мы себя подвели. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах.

То, что нам нужно сделать, по-прежнему впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх.

Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре», – сказал главный тренер сборной Шотландии в интервью ITV Sport.

Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1. Это самая крупная победа в истории стартовых игр Евро

Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Быстро "сломались" 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿... жаль...
0
0
0
вряд ли план А был забрать очки у Германии
так что для шотландцев мало что поменялось по сути
ну кроме дисквалификации
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий