Защитник «Сочи» Дркушич: «При Морено стали есть три раза в день, ранее был завтрак и ланч. Ты готовишь себе дома или идешь в ресторан»

Ванья Дркушич рассказал об изменениях в «Сочи» после назначения Роберта Морено.

Испанский специалист возглавил сочинскую команду в декабре 2023 года. По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу.

– Во второй части чемпионата «Сочи» стал одной из самых смотрибельных команд. Что такого сделал ?



– В первую очередь он сделал упор на профессионализм в клубе. Когда такой специалист приходит, все в команде требуют с себя немного больше.

Он изменил стиль игры, стиль тренировок. Больше всего мне понравилась его подготовка к матчам. Он готовит тебя к конкретному сопернику, каждую неделю была новая тактика, новый вид тренировок. Это реально интересно.

Он анализировал оппонентов от и до. И я считаю, что во второй части сезона мы показали хорошие результаты, но по итогу не хватило удачи. Мы слишком часто играли вничью, и если бы на нашей стороне была удача, могли бы выигрывать те матчи. Тогда остались бы в Премьер-лиге.

– Вы сказали про упор на профессионализм. Приведите пример.



– Он поменял многие вещи. В первую очередь система игры, тактика. Мы перешли на схему с четырьмя защитниками (первую часть сезона «Сочи» играл по схеме 3-4-2-1, с Морено – 4-3-3). Каждую неделю мы тщательно анализировали каждого соперника, мы в точности знали, что они будут делать на поле.

Он нам очень сильно с этим помог. Во время зимних сборов Морено изменил систему питания. Мы стали есть три раза в день. Завтрак, обед и ужин все вместе.

– С Морено вы стали есть три раза в день всей командой?



– Нет, речь не про команду. Клуб организовал завтрак, ланч и ужин.

– А до того вас кормили раз в день?



– До этого – раз или два в день.

– Что вы имеете в виду? В России все считают, что нужно питаться три раза в день, чтобы нормально существовать.



– Конечно. Ты готовишь себе дома или идешь в ресторан. Ранее в клубе был завтрак и ланч. Иногда – ланч.

Игроков кормили каждый день, но все зависело от ситуации. Когда же пришел Морено, у нас появились завтрак, ланч и ужин.

– Именно на базе вас стали кормить трижды?



– Да, – рассказал защитник « » .