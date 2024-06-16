Невилл про оборону Англии: «Она вызывает огромное беспокойство. Либо Гарет найдет способ компенсировать это, либо они будут играть матч жизни каждую неделю – с трудом представляю»

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Гари Невилл выразил беспокойство по поводу обороны сборной Англии.

Сегодня команда Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы против Сербии в матче группы C. Далее ей предстоят игры с Данией и Словенией.

Ранее высказывалось предположение, что в стартовом составе на первый матч выйдет защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.

«Это огромная возможность для Гехи, я думаю, что он потрясающий молодой игрок.

Но когда вы думаете о победе в турнире... если на нем не будет чего-то такого, чего не было на предыдущих, нужно быть сильными в обороне, чтобы пройти весь путь до конца. Это вызывает огромное беспокойство. Вчера вечером я слышал, как Рой [Кин] говорил об этом, и Иан [Райт] ссылался на нее, все говорят про оборону Англии.

Я изо всех сил пытаюсь понять, как мы справимся с этой четверкой защитников, если только Гарет [Саутгейт] каким-то образом не найдет способ компенсировать это. Если только они не будут играть матч всей своей жизни каждую неделю, но я с трудом представляю, что это может произойти», – заявил бывший защитник сборной Англии в эфире ITV. 

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