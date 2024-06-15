Кин об игре Трента в полузащите на Евро: «Сильные соперники его разорвут. Он не потянет»

Рой Кин уверен, что Трент Александер-Арнолд не должен играть в центре полузащиты.

«У Англии есть великолепные футболисты, четыре или пять из них могли бы спокойно попасть в любую другую команду на этом турнире. Но важно найти баланс.

В составе есть игроки, способные пойти и выиграть для вас матч, однако проблема заключается в защите в матчах против более сильных команд. В группе все будет нормально, и будет в порядке.

Но в матчах с действительно топовыми командами ему все станет понятно. Думаю, его разорвут на части, если он будет играть против сильнейших соперников в центре поля. Не думаю, что он потянет такой уровень», – отметил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV Sport.