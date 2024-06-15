Кин об игре Трента в полузащите на Евро: «Сильные соперники его разорвут. Он не потянет»

Теги Ливерпуль Рой Кин Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Трент Александер-Арнолд Футбол

Рой Кин уверен, что Трент Александер-Арнолд не должен играть в центре полузащиты.

«У Англии есть великолепные футболисты, четыре или пять из них могли бы спокойно попасть в любую другую команду на этом турнире. Но важно найти баланс.

В составе есть игроки, способные пойти и выиграть для вас матч, однако проблема заключается в защите в матчах против более сильных команд. В группе все будет нормально, и Трент будет в порядке.

Но в матчах с действительно топовыми командами ему все станет понятно. Думаю, его разорвут на части, если он будет играть против сильнейших соперников в центре поля. Не думаю, что он потянет такой уровень», – отметил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV Sport.

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9 комментариев
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Ответ Доктор Щульц
Лучше на фланге в защите смотреться будет
В защите Трент тоже слаб .
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Пока рано об этом говорить. Посмотрим, как его будет использовать Г. Саутгейт.
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Помню как Кин сам себя разорвал на ЧМ 2002
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Разорвали маню 7:0
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Ответ Lavinka
В защите Трент тоже слаб .
Не тоже, а максимально слаб
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Лучше на фланге в защите смотреться будет
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Уж получше, чем в защите будет смотреться точно.
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То есть в АПЛ у него слабые соперники?
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Трент это классический правый полузащитник в схеме 4-4-2 или 3-5-2, Аля Бекхэм
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