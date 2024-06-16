Депутат Журова о нападении в фан-зоне на Евро-2024: «Мужик с топором не так опасен, как стычки фанатов, наверное. Можно заклевать немцев за то, что не смогли обеспечить безопасность, но я бы им посочувствовала»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу происшествия болельщики Светлана Журова Государственная дума Евро-2024 Политика Матч ТВ Футбол

Светлана Журова прокомментировала нападение на фан-зону в Гамбурге на Евро-2024.

Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходит матч Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов. Позже полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Полицейские применили против нападавшего перцовый баллончик, а затем использовали огнестрельное оружие. В его рюкзаке нашли коктейль Молотова.

«Да, мы можем заклевать сейчас немцев за то, что они не смогли обеспечить должную безопасность. Но я бы, наоборот, им посочувствовала и пожелала как можно скорее во всем разобраться. Надеюсь, что немцы сделают соответствующие выводы.

Знаете, мужик с топором, наверное, не так опасен, как стычки болельщиков между собой. Наверное, внимание было заточено как раз на таких агрессивных болельщиков, а не одиночного мужчину с топором. Но все равно, чтобы пронести в фан‑зону топор и зажигательную жидкость, надо быть явно не в себе», – сказала депутат Госдумы.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А почему «не смогли обеспечили безопасность»?
Чувак с киркой подошел к фанзоне, его обезвредили, никто кроме него не пострадал.
+7
0
+7
А вот и она!
+6
0
+6
Ей заняться больше нечем? Или она в каждой бочке затычка? 🤔
+5
0
+5
,ФанАЙДи на них нет!)
+4
0
+4
Законов больше нет принимать? Вставила
+1
0
+1
Хосподя , слышим звон...
Фан зона в Гамбурге находится на площадке Хайлигенгейстфельд.
Все это произошло задолго до нее на улице, во время шествия голландских фанов.
+1
0
+1
Мужик с топором не так опасен как 450 дармоедов сидящих по адресу Москва, Охотный ряд дом 1.
+1
0
+1
Облаивает на безопасном расстоянии, как говорится.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий