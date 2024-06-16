Депутат Журова о нападении в фан-зоне на Евро-2024: «Мужик с топором не так опасен, как стычки фанатов, наверное. Можно заклевать немцев за то, что не смогли обеспечить безопасность, но я бы им посочувствовала»

Светлана Журова прокомментировала нападение на фан-зону в Гамбурге на Евро-2024.

Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходит матч и , человек с топором напал на фанатов. Позже полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Полицейские применили против нападавшего перцовый баллончик, а затем использовали огнестрельное оружие. В его рюкзаке нашли коктейль Молотова.

«Да, мы можем заклевать сейчас немцев за то, что они не смогли обеспечить должную безопасность. Но я бы, наоборот, им посочувствовала и пожелала как можно скорее во всем разобраться. Надеюсь, что немцы сделают соответствующие выводы.

Знаете, мужик с топором, наверное, не так опасен, как стычки болельщиков между собой. Наверное, внимание было заточено как раз на таких агрессивных болельщиков, а не одиночного мужчину с топором. Но все равно, чтобы пронести в фан‑зону топор и зажигательную жидкость, надо быть явно не в себе», – сказала депутат Госдумы.