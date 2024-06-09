Забитцер о поражении в финале ЛЧ от «Реала»: «Было очень тяжело, ночами я много думал об этом. Сейчас я в процессе принятия, но беспокоиться об этом на Евро не придется»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Австрии по футболу Лига чемпионов УЕФА Евро-2024 психология Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер рассказал, как на него повлияло поражение в финале Лиги чемпионов.

В финале ЛЧ-2023/24 дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» со счетом 0:2.

«Я очень хотел выиграть этот матч и завоевать трофей. Мне было очень тяжело, и потом я много думал об этом по ночам. Я много размышлял, вспоминал, и это состояние не шло мне на пользу.

Сейчас я нахожусь в процессе принятия. Перед товарищеским матчем со Швейцарией мы все обсудили и приняли решение, что я не буду играть.

Вы говорите, что мы, прежде всего, профессионалы. Это так, и мы являемся ими в любое время, но мы такие же люди. Эмоции нельзя скрыть или подавить, они зависят от того, что вы чувствуете в данный момент.

Но на чемпионате Европы об этом не придется беспокоиться», – сказал полузащитник «Боруссии» и сборной Австрии.

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6 комментариев
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Все соперники Реала проходят эти стадии
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Самый предсказуемый финал за многие годы. Для нынешней Боруссии выйти в финал ЛЧ уже чудо
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