Забитцер о поражении в финале ЛЧ от «Реала»: «Было очень тяжело, ночами я много думал об этом. Сейчас я в процессе принятия, но беспокоиться об этом на Евро не придется»
Марсель Забитцер рассказал, как на него повлияло поражение в финале Лиги чемпионов.
В финале ЛЧ-2023/24 дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» со счетом 0:2.
«Я очень хотел выиграть этот матч и завоевать трофей. Мне было очень тяжело, и потом я много думал об этом по ночам. Я много размышлял, вспоминал, и это состояние не шло мне на пользу.
Сейчас я нахожусь в процессе принятия. Перед товарищеским матчем со Швейцарией мы все обсудили и приняли решение, что я не буду играть.
Вы говорите, что мы, прежде всего, профессионалы. Это так, и мы являемся ими в любое время, но мы такие же люди. Эмоции нельзя скрыть или подавить, они зависят от того, что вы чувствуете в данный момент.
Но на чемпионате Европы об этом не придется беспокоиться», – сказал полузащитник «Боруссии» и сборной Австрии.