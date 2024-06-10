Слуцкий о «Шанхае»: «Результат важен, но еще важнее доминирование, с кем бы мы ни играли. Главное, в чем мы добились прогресса, – это желание стать лучшей командой лиги»

Леонид Слуцкий рассказал, как должен играть «Шанхай Шеньхуа», чтобы побеждать.

«Шанхай» – очень большой клуб по меркам Китая, завоевал много наград в прошлом. Думаю, самое важное, в чем мы добились прогресса, – это желание стать лучшей командой лиги. А для этого нужно играть в атакующий футбол, доминировать в атаке и защите, создавать больше моментов, повысить атакующую эффективность, быстрее переходить из одной фазы в другую. Также нам нужно и дальше стабильно и надежно играть в обороне.

Результат для меня, конечно, важен, но еще важнее то, что мы должны доминировать, с кем бы мы ни играли. Это касается даже дерби: мы не можем сидеть в защите против « », нужно контролировать игру, активно создавать моменты. В то же время надо вселить в игроков уверенность, дать им понять, что мы способны добиться своего», – сказал главный тренер китайского клуба.