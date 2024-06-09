Слуцкий об отношении к нему в Шанхае: «Почувствовали себя рок-звездами 1970-х. Я тренировал в Англии, Нидерландах, России, относительно известен, но здесь беспрецедентное внимание»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, чем отличается его жизнь в Китае от жизни в Европе.

«Как футбольный тренер, я понимаю, что достаточно одной игры, чтобы, будучи героем, стать никем. И я хорошо знаком с особенностями моей работы.

Но с таким вниманием, какое мне уделяется здесь, как тренеру «Шанхай Шеньхуа», я еще никогда не сталкивался. Я тренировал в Англии, Нидерландах и России, я относительно хорошо известен, многие люди в Европе, вероятно, знают меня, но здесь я чувствую беспрецедентные внимание и обходительность.

Когда мы заселились в отель, то почувствовали себя рок-звездами 1970-х. Было много фанатов, которые уделяли нам внимание, следили за нами. К моему большому удивлению, они часто присылали мне фотографии, постеры, а на день рождения я получал небольшие подарки, что было высшей степенью вежливости.

Для меня это необычно. Я ценю это и очень благодарен за это», – сказал главный тренер китайского клуба.

Напомним, что «Шанхай» Слуцкого не проигрывает 15 матчей подряд – 12 побед и 3 ничьих, общий счет – 31:5. Россиянин, работавший в ЦСКА и сборной России, дважды подряд признавался тренером месяца в Китае.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча

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25 комментариев
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Ну и отлично. Успехов Леониду
+63
-2
+61
Удачи Леонид Викторович
+29
-3
+26
На приветствия отвечать? — озабоченно спросил Балаганов. Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите.- сказал Остап.)
+19
-3
+16
Ответ Vladimir Arshanov
Комментарий скрыт
На данный момент все у него получается, почему не порадоваться за человека?
+14
0
+14
Вперед, Леонид Викторович, к новым успехам! :)
+13
-3
+10
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ты хоть музыкальную школу заканчивал?
Ты недолюбленный?)
+6
0
+6
Ответ RWMen
На данный момент все у него получается, почему не порадоваться за человека?
Потому что желчь так и кипит по венам
+6
0
+6
Ответ Vladimir Arshanov
А какие старые успехи?
Вывел Рубин в лучшую лигу мира, например
+7
-3
+4
Мостовой описался от зависти.
+5
-1
+4
Хорошо, что нашел свое место, где все получается
+5
-2
+3
Ответ Vladimir Arshanov
А какие старые успехи?
Лучший тренер ЦСКА за последние 20 лет )
+2
0
+2
Ответ Vladimir Arshanov
А какие старые успехи?
а тебя то есть,хоть один успех?
+2
0
+2
Должным образом относятся к гению
+2
-1
+1
Ответ Vladimir Arshanov
А какие старые успехи?
У тебя? Никаких, даже секунду думать не надо 🤡
+1
0
+1
Ответ Vladimir Arshanov
Комментарий скрыт
Слушай! Давай по порядку! Сборная- мы практически потеряли шансы выйти на евро, но Слуцкий каким то чудом нас туда в тащил! 100% успех!
0
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Ответ Илья Банюк
а тебя то есть,хоть один успех?
Заплатил за ЖКХ например
0
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Ответ Александр Бородин
Потому что желчь так и кипит по венам
Пост неудачника)
0
0
0
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