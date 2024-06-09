Слуцкий об отношении к нему в Шанхае: «Почувствовали себя рок-звездами 1970-х. Я тренировал в Англии, Нидерландах, России, относительно известен, но здесь беспрецедентное внимание»

Леонид Слуцкий рассказал, чем отличается его жизнь в Китае от жизни в Европе.

«Как футбольный тренер, я понимаю, что достаточно одной игры, чтобы, будучи героем, стать никем. И я хорошо знаком с особенностями моей работы.

Но с таким вниманием, какое мне уделяется здесь, как тренеру « », я еще никогда не сталкивался. Я тренировал в Англии, Нидерландах и России, я относительно хорошо известен, многие люди в Европе, вероятно, знают меня, но здесь я чувствую беспрецедентные внимание и обходительность.

Когда мы заселились в отель, то почувствовали себя рок-звездами 1970-х. Было много фанатов, которые уделяли нам внимание, следили за нами. К моему большому удивлению, они часто присылали мне фотографии, постеры, а на день рождения я получал небольшие подарки, что было высшей степенью вежливости.

Для меня это необычно. Я ценю это и очень благодарен за это», – сказал главный тренер китайского клуба.

Напомним, что «Шанхай» Слуцкого не проигрывает 15 матчей подряд – 12 побед и 3 ничьих, общий счет – 31:5. Россиянин, работавший в и сборной России, дважды подряд признавался тренером месяца в Китае.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча