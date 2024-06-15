Рафинья о Мбаппе, считающем, что Евро сложнее ЧМ: «В финале он уступил команде из Южной Америки. И хотел бы я, чтобы европейцы поиграли на тех полях, на которых играем мы»

Рафинья Диас не согласен со словами Килиана Мбаппе о том, что Евро тяжелее ЧМ.

«К несчастью для него и к счастью для нас, он уступил в финале чемпионата мира команде из Южной Америки (Аргентине – Sports).

Хотел бы я, чтобы европейские сборные поиграли в южноамериканской квалификации на тех полях, на которых играем мы. Тогда было бы видно, просто это или тяжело.

Но люди говорят то, что думают. Это мнение Мбаппе, я не могу изменить его», – отметил вингер сборной Бразилии.

Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»