Рафинья о Мбаппе, считающем, что Евро сложнее ЧМ: «В финале он уступил команде из Южной Америки. И хотел бы я, чтобы европейцы поиграли на тех полях, на которых играем мы»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас не согласен со словами Килиана Мбаппе о том, что Евро тяжелее ЧМ.

«К несчастью для него и к счастью для нас, он уступил в финале чемпионата мира команде из Южной Америки (Аргентине – Sports).

Хотел бы я, чтобы европейские сборные поиграли в южноамериканской квалификации на тех полях, на которых играем мы. Тогда было бы видно, просто это или тяжело.

Но люди говорят то, что думают. Это мнение Мбаппе, я не могу изменить его», – отметил вингер сборной Бразилии.

Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»

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66 комментариев
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Ответ HK Traktor
Когда на Евро было 16 команд, это был элитный турнир и он однозначно был тяжелее чемпионата мира. А сейчас что там, что там, половина матчей просто проходные. Матчей больше, накала меньше.
Ну да, ну да. Прямо сейчас идёт Италия Албания, бывший чемпион против аутсайдера, и прямо никакого накала нет)
+27
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+22
Столько внимания этим словам, хотя, понятно же, что рассуждать тут не о чем. На чемпионате мира к сильнейшим европейским сборным добавляются, по крайней мере, Бразилия и Аргентина. Естественно, чемпионат мира выиграть сложнее - больше реальных претендентов на титул.
+30
-8
+22
Когда на Евро было 16 команд, это был элитный турнир и он однозначно был тяжелее чемпионата мира. А сейчас что там, что там, половина матчей просто проходные. Матчей больше, накала меньше.
+25
-16
+9
Чемпионат мира всегда более статусней и важнее любого чемпионата континента.
+15
-7
+8
Мбаппе оказался обыкновенным дурачком.
Все обсуждают не его игру, а глупость, которую он сказал.
+6
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+6
Уже Месси, Модрич и Рафинья высказались за ЧМ. А кто поддержал Мбаппе?
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+5
Ответ HK Traktor
Когда на Евро было 16 команд, это был элитный турнир и он однозначно был тяжелее чемпионата мира. А сейчас что там, что там, половина матчей просто проходные. Матчей больше, накала меньше.
Не был он тяжелее чемпионата мира.
На ЧМ в 1/8 выходят в среднем 8 команд из Европы.Остальные едут домой, думая, какие они крутые, раз из Европы.
Бразилия, Аргентина и Уругвай на троих выиграли 10 ЧМ.
+8
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+4
А еще в ЮА на Копа играют не в футбол а ведут в прямом смысле боевые действия, с поля все уходят разбитые и перебитые, у Килианчика бы карьера закончилась после первой же Копы)
+9
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+4
До 18 декабря 2022 года вершиной был ЧМ, сейчас ЧЕ
+5
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+3
Ответ Хызыр
Евро уже много лет вершина. Даже с расширением. Все равно на верхних стадиях только топы останутся. В ЮА топа только 3: бразилы, арги и уругвай. Все 3 периодически проседают.
Поэтому на чм отлетают от Марокко, Японии, Кореи и далее по списку
+5
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Зачем столько внимания журналисты уделяют тому, что ляпнул Мбаппе?
ЧМ это ЧМ, нет у него конкурентов по масштабу, историческому наследию и значимости.
Сложность турнира в том, что к стиральной Европе присоединяются сборные ЮА, которые исторически дают лучших игроков в истории и самых великих чемпионов. Пентакампионы, единственные в истории из ЮА между прочим.
Так же сборные из Африки, физически сильные и выносливые. На недавнем Мундиале Марокко отправили домой Испанию и Португалию.
Не сбрасываем со счетов Азию. Опять же на недавнем ЧМ азиаты не дали Германии выйти из группы.
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Просто в ЮА мало к сожалению команд. Но есть две исторически топовые сборные Бразилия и Аргентина. И есть сборные которые периодами играют не хуже этих ваших европейцев. Ну например ЧИЛИ эпохи Сампаоли. Про Уругвай уж и не говорю, тут и ежу понятно
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Ответ Марина Головина
а на чм 2018 в 1/4 из 8 команд было 2 неевропейских - бразилия и уругвай, в 1/2 были только евросборные, это же тоже факт, почему надо вспоминать только чм-22?:)
Потому что Мбаппе поднял этот вопрос не в 2019 и не в 2021, а в 2024 и исходя из последнего ЧМ и последнего ЧЕ отталкиваюсь
Надо было вам еще вспомнить условный 1966, вместо 2018
Здоровья Вашей голове.
Всего доброго
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Южная Америка ,некоторые африканские сборные ,та же Япония,вынесшая Германию ,о чем говорить черепашка только ему понятно ,обижен наверное ,что его миллиардная команда ,до 70 минуты в чистую проигрывала команде в два раза дешевле.
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Ответ It’s my life
В финале ЧМ он закатил 3, хотел бы я посмотреть кому он так на ЧЕ оформит
Если до финала дойдет и 2 пенки поставят, то легко
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Ответ arspurs9
Ну то есть 2 ЮА игрока обиделись и высказались в поддержку своего континента. Логичный пример. Даже дополню. Давно Снейдер говорил, что Евро сложнее, чем ЧМ. Петер Шмейхель неоднократно называл Евро более сложным турниром. Даже Тебас с Черчесовым высказывались, называя ЧЕ более сложным турниром. Огромное количество футболистов и футбольных деятелей ставили по сложности Евро выше. По сложности, не по статусу.
Модрич тоже обиженный южноамериканец?
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Ответ Илья Мурашов
Уже Месси, Модрич и Рафинья высказались за ЧМ. А кто поддержал Мбаппе?
Фанаты роналду ибо ЧМ для них вечная боль.
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Самое смешное то, что этот бред от Мбаппе зафорсился и это даже звёзды комментируют. Ну это как завтра Месси скажет, что МЛС сильнее чем Ла Лига потому что он в Америке чемпионом не стал, а в Испании стабильно был. И начнут люди говорить в духе "ну ему виднее, конечно, там 30 команд, а в Испании 20, конкуренция выше" )
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Ну так то Рафинья играет на одном из лучших газонов мира.
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роналду бы в отборе ЮА максимум 1 матч продержался, там бы его сопли и слюни никто бы не вытирал, вынесли бы вперед ногами с поля, а в Боливии и Эквадоре этот пешеход бы как Андерсон сидел с кислородным баллоном:))
+11
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Факт в том, что в 1/2 ЧМ-22 были две команды НЕ из Европы, выбившие приличные Испанию, Португалию, а также Нидерланды и Хорватию.
Ну и французы капитулировали в финале не от каких-нибудь итальянцев, одно дело , если прошли бы Аргов, Уругвайцев или Бразилов, а в финале играли с европейцами.
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Ответ arspurs9
Видимо ты не особо вникаешь. Нет, хорват. Хорватия находится в Европе у Адриатического моря между Сербией, Боснией, Словенией, Венгрией и, кажется, Черногорией. Причем тут ЮА?
Почему тогда Модрич высказался в защиту ЧМ?

https://www.sports.ru/football/1116151317-modrich-o-tom-chto-mbappe-schitaet-evro-slozhnee-chm-chempionat-mira-s.html
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Ответ Илья Мурашов
Уже Месси, Модрич и Рафинья высказались за ЧМ. А кто поддержал Мбаппе?
Криштибои и меренги
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Ответ benjamin92
До 18 декабря 2022 года вершиной был ЧМ, сейчас ЧЕ
У отдельной категории , которая из МЮ переехала в Аль Наср и 18.12.2022 для неё боль и обида.
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Ответ Tristan...
Почему тогда Модрич высказался в защиту ЧМ? https://www.sports.ru/football/1116151317-modrich-o-tom-chto-mbappe-schitaet-evro-slozhnee-chm-chempionat-mira-s.html
Фанат кринжа и ТТХ упоминает Тебаса)
Дурнее примера не найти.
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Ответ It’s my life
В финале ЧМ он закатил 3, хотел бы я посмотреть кому он так на ЧЕ оформит
Если на ЧЕ дадут 10 пенок в одном матче, то может и 10-ку оформить.
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Ответ AntPunch
Да что ты
В ЮА играют жёстко, там кринж с газона бы не вставал, с его умением падать от ветра)
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Ответ Shnur
Ну да, ну да. Прямо сейчас идёт Италия Албания, бывший чемпион против аутсайдера, и прямо никакого накала нет)
да не было никакого накала, ну разве минут 10
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Копа и Евро равнозначные турниры, Мундиаль вершина
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Ответ Омичёв
В финале ЧМ лично он был хозяином Аргентины, 3 гола и послематчевый забитый пенальти! В 2018 Франция спокойно выбила Аргентину из турнира
4:3 это ты жёстко конечно спокойным называешь xd
+6
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