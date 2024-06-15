Рафинья о Мбаппе, считающем, что Евро сложнее ЧМ: «В финале он уступил команде из Южной Америки. И хотел бы я, чтобы европейцы поиграли на тех полях, на которых играем мы»
Рафинья Диас не согласен со словами Килиана Мбаппе о том, что Евро тяжелее ЧМ.
«К несчастью для него и к счастью для нас, он уступил в финале чемпионата мира команде из Южной Америки (Аргентине – Sports).
Хотел бы я, чтобы европейские сборные поиграли в южноамериканской квалификации на тех полях, на которых играем мы. Тогда было бы видно, просто это или тяжело.
Но люди говорят то, что думают. Это мнение Мбаппе, я не могу изменить его», – отметил вингер сборной Бразилии.
Килиан Мбаппе: «Евро сложнее ЧМ, тяжело уже на групповом этапе. Франция не выигрывала 24 года»
Все обсуждают не его игру, а глупость, которую он сказал.
На ЧМ в 1/8 выходят в среднем 8 команд из Европы.Остальные едут домой, думая, какие они крутые, раз из Европы.
Бразилия, Аргентина и Уругвай на троих выиграли 10 ЧМ.
ЧМ это ЧМ, нет у него конкурентов по масштабу, историческому наследию и значимости.
Сложность турнира в том, что к стиральной Европе присоединяются сборные ЮА, которые исторически дают лучших игроков в истории и самых великих чемпионов. Пентакампионы, единственные в истории из ЮА между прочим.
Так же сборные из Африки, физически сильные и выносливые. На недавнем Мундиале Марокко отправили домой Испанию и Португалию.
Не сбрасываем со счетов Азию. Опять же на недавнем ЧМ азиаты не дали Германии выйти из группы.
Надо было вам еще вспомнить условный 1966, вместо 2018
Здоровья Вашей голове.
Всего доброго
Ну и французы капитулировали в финале не от каких-нибудь итальянцев, одно дело , если прошли бы Аргов, Уругвайцев или Бразилов, а в финале играли с европейцами.
https://www.sports.ru/football/1116151317-modrich-o-tom-chto-mbappe-schitaet-evro-slozhnee-chm-chempionat-mira-s.html
Дурнее примера не найти.