Уход Рафиньи из «Барсы» под вопросом – Деку не хочет убеждать вингера. Клуб не сможет усилить атаку по просьбе Флика без продажи бразильца (Diario Sport)

Спортивный директор «Барселоны» Деку выступает против продажи Рафиньи.

Ранее появилась информация, что один из ведущих клубов Саудовской Аравии готов заплатить за Рафинью не менее 100 млн евро, однако вингер отклонил предложение, несмотря на то, что ему были готовы платить в два раза больше, чем в «Барселоне».

Как передает Diario Sport, не хочет продавать Рафинью, поскольку вингер не планирует уходить из «Барселоны». Однако бразилец наверняка не будет основным игроком при Хансе-Дитере Флике и станет одним из главных кандидатов на продажу. Ожидается, что окончательное решение будет принято в начале июля, так как если не покинет «Барселону», клубу будет трудно подписать нового вингера для усиления атаки.

Также сообщается, что Флик регулярно проводит встречи со спортивным руководством «Барселоны», чтобы определить основных кандидатов на уход из клуба. В их числе на данный момент, помимо Рафиньи, находятся , и .