Уход Рафиньи из «Барсы» под вопросом – Деку не хочет убеждать вингера. Клуб не сможет усилить атаку по просьбе Флика без продажи бразильца (Diario Sport)

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Рафинья Диас Ферран Торрес Ансу Фати Витор Роке Футбол

Спортивный директор «Барселоны» Деку выступает против продажи Рафиньи.

Ранее появилась информация, что один из ведущих клубов Саудовской Аравии готов заплатить за Рафинью не менее 100 млн евро, однако вингер отклонил предложение, несмотря на то, что ему были готовы платить в два раза больше, чем в «Барселоне».

Как передает Diario Sport, Деку не хочет продавать Рафинью, поскольку вингер не планирует уходить из «Барселоны». Однако бразилец наверняка не будет основным игроком при Хансе-Дитере Флике и станет одним из главных кандидатов на продажу. Ожидается, что окончательное решение будет принято в начале июля, так как если Рафинья не покинет «Барселону», клубу будет трудно подписать нового вингера для усиления атаки.

Также сообщается, что Флик регулярно проводит встречи со спортивным руководством «Барселоны», чтобы определить основных кандидатов на уход из клуба. В их числе на данный момент, помимо Рафиньи, находятся Ферран Торрес, Витор Роке и Ансу Фати.

5 комментариев
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Рафинья топ игрок, нельзя его продавать. Лучше Торреса продайте.
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Ямаль и Рафинья вполне качественные и соответствующие уровню клуба игроки атаки. Не понимаю почему Рафинью настолько недооценивают. Особенно с учётом его преданности клубу. В плей-офф ЛЧ лучше всех себя показал из игроков атаки
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Ферран Торрес и Роке согласен, кем заменят Рафинью? Фати надо дать шанс, он еще молод и потенциал свой огромный не использовал.
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Напоминаю, что Хави уволили, потому что он был готов работать с тем составом, который ему дают. Теперь же скороморохи из руководства противоречат сами себе когда не хотят покупать игроков Флику
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Рафинья в этом сезоне полностью раскрылся в Барсе - как универсальный игрок нападения, делающий результат - продавать такого энергичного и выносливого вингера нельзя - на рынке такого сейчас не найти..
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