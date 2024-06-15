Рафинья о словах Роналдиньо: «Сборная Бразилии шокирована, он никогда такого не говорил. Мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч»

Рафинья Диас прокомментировал критические слова Роналдиньо о сборной Бразилии.

«Это удивило не только меня, но и всю команду. Он никогда в своей жизни не делал таких заявлений. Напротив, он всегда поддерживал национальную команду.

Это многих удивило. Я считаю его своим кумиром, примером для подражания, как и все в команде. Мы были шокированы.

Разумеется, мы не согласны. Я не согласен. Я тут третий год и вижу самоотдачу, страсть, вижу, что эту футболку носят с гордостью. Я не согласен с тем, что было сказано.

Это может быть рекламной кампанией, а может и не быть, но мы в любом случае были удивлены. И мы слышали от , что три дня назад он просил билеты на наш матч, это расходится с тем, что он сказал», – отметил вингер сборной Бразилии.

Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»