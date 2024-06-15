Рафинья о словах Роналдиньо: «Сборная Бразилии шокирована, он никогда такого не говорил. Мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Ла Лига Кубок Америки Рафинья Диас Винисиус Жуниор Футбол

Рафинья Диас прокомментировал критические слова Роналдиньо о сборной Бразилии.

«Это удивило не только меня, но и всю команду. Он никогда в своей жизни не делал таких заявлений. Напротив, он всегда поддерживал национальную команду.

Это многих удивило. Я считаю его своим кумиром, примером для подражания, как и все в команде. Мы были шокированы.

Разумеется, мы не согласны. Я не согласен. Я тут третий год и вижу самоотдачу, страсть, вижу, что эту футболку носят с гордостью. Я не согласен с тем, что было сказано.

Это может быть рекламной кампанией, а может и не быть, но мы в любом случае были удивлены. И мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч, это расходится с тем, что он сказал», – отметил вингер сборной Бразилии.

Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»

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22 комментария
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В 2026 году будет уже 24 года с момента последней победы Бразилии на чм. И пока не видно, что счетчик не продолжит наматывать еще четыре года. Так что бразильский футбол на уровне сборной в явном кризисе, хз на че тут обижаться, Роналдиньо правду сказал.
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Как его мнение о сборной мешает ему болеть за неё? Что за идиотизм?
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Может Рони там нетрезвым интервью давал, вот и понесло дядьку на откровенности? )
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Может билет не дали, вот он и обиделся....
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Комментарий удален пользователем
Рональдиньо можно понять, сам рос на победах сборно1 и выигрывал с ней, а сейчас она превратилась в шапито где играют за агентские откаты и хайп:))
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А в чем собственно Роналдиньо не прав? Вспомните состав Бразилии по именам в 2000-х, сплошь звезды и легенды, а сейчас в Бразилии где по-настоящему звезды то кроме мерзкого Винисиуса и Неймара? Их нет.
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Ответ TheCasper13
В 2026 году будет уже 24 года с момента последней победы Бразилии на чм. И пока не видно, что счетчик не продолжит наматывать еще четыре года. Так что бразильский футбол на уровне сборной в явном кризисе, хз на че тут обижаться, Роналдиньо правду сказал.
факт, за последних 20 лет взяли столько же ЧМ, как и Мальта да Андорра
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Винисиус, Родриго, Эдерсон, Алиссон, Рафинья, Мартинелли, Маркиньос
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