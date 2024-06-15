Модрич о 0:3 с Испанией: «Сегодня ничего не получалось у Хорватии. Мяч не хотел лететь в сетку, а они забивали каждым ударом. Нам тяжело, мы этого не ожидали»

Лука Модрич поделился мыслями после поражения Хорватии от Испании (0:3).

«Сегодня ничего не получалось, мы не смогли забить гол. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом. Особенно в первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства.

Во втором тайме мы играли лучше, но этого было недостаточно. Мяч не хотел лететь в сетку, в то время как они забивали голы каждым своим ударом.

Это футбол. Что ж, так оно и есть... Нам тяжело, мы этого не ожидали, но мы должны подняться и показать характер в следующих матчах», – сказал полузащитник сборной и « » после первого матча на .