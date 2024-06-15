Модрич о 0:3 с Испанией: «Сегодня ничего не получалось у Хорватии. Мяч не хотел лететь в сетку, а они забивали каждым ударом. Нам тяжело, мы этого не ожидали»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 Футбол

Лука Модрич поделился мыслями после поражения Хорватии от Испании (0:3).

«Сегодня ничего не получалось, мы не смогли забить гол. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом. Особенно в первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства.

Во втором тайме мы играли лучше, но этого было недостаточно. Мяч не хотел лететь в сетку, в то время как они забивали голы каждым своим ударом.

Это футбол. Что ж, так оно и есть... Нам тяжело, мы этого не ожидали, но мы должны подняться и показать характер в следующих матчах», – сказал полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич после первого матча на Евро-2024.

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15 комментариев
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6 лет прошло с момента получения Золотого Мяча великим Лукой Модричем, а у таких персонажей как "ригоберка" полыхает до сих пор.
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Модричу с приятелями надо было уйти, чтобы тренеры полноценно обновили сборную.
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Хорваты больше владели мячом но обострять совсем не получалось. Испанцы вели более рациональную игру. Ну и удача была сегодня на их стороне.
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Да нормально хорваты играли. Уже рассказывают тут про конец поколения. Им на обоих ЧМ везло. Должны были слететь и от Японии и от Бразилии, а в реальности 3-0 от Аргентины и 3-0 от Испании где если смотреть не на счёт, то всё не так уж и плохо
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Испанцы неподвластны хорватам. Попадись им они на ЧМ-18 или ЧМ-22, испанцы и там бы их выбили))
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Ответ Тиджани Бабангида
Хорваты больше владели мячом но обострять совсем не получалось. Испанцы вели более рациональную игру. Ну и удача была сегодня на их стороне.
Хорваты могли сразу отвечать и после первого и после второго, а там бы ход матча уже мог измениться.
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Ответ Блуждающий странник
Да нормально хорваты играли. Уже рассказывают тут про конец поколения. Им на обоих ЧМ везло. Должны были слететь и от Японии и от Бразилии, а в реальности 3-0 от Аргентины и 3-0 от Испании где если смотреть не на счёт, то всё не так уж и плохо
по игре не сильно уступали ведь, у одних залетали, у других нет.
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Хорватия очень возрастная, золотое поколение стареет, а менять его особо не кому.
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Ответ rigobersong
Бездарность которую вывозили Ракитич и Кросс все никак не может место в сборной освободить, какое позорище конечно:) Пешеходу надо было заканчивать после 2018го, когда ему подарили Гризманновский ЗМ:))
И как таких свет носит)
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Ответ rigobersong
Бездарность которую вывозили Ракитич и Кросс все никак не может место в сборной освободить, какое позорище конечно:) Пешеходу надо было заканчивать после 2018го, когда ему подарили Гризманновский ЗМ:))
Так в 2018 у него был заслуженный ЗМ, выиграл Лч, суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, клубный ЧМ. Кроме этого, в том сезоне он был просто невероятен, очень сильно влиял на игру. Зм заслуженный. Гризи кроме ЧМ ничего не выиграл. Да, был хорош. Но по титулам Лука его обошёл в 4 раза.
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Ответ Vertex Fanky
Так в 2018 у него был заслуженный ЗМ, выиграл Лч, суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, клубный ЧМ. Кроме этого, в том сезоне он был просто невероятен, очень сильно влиял на игру. Зм заслуженный. Гризи кроме ЧМ ничего не выиграл. Да, был хорош. Но по титулам Лука его обошёл в 4 раза.
Это безумный хэйтерок, ему нет смысла что-то объяснять.
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Ответ Roman Betenya
Кроме полоумных хэйтеров, кто вообще может ненавидеть прекрасную сборную Хорватии лишь за то, что там есть Модрич?
прекрасную ? Ты её матчи по лайвскору смотрел что ли
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