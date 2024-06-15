Морату и Родри заменили из-за повреждений в игре с Хорватией. Игроки Испании будут готовы к матчу с Италией

Появились подробности о состоянии здоровья Родри и Альваро Мораты.

разгромила команду в первом матче группового этапа со счетом 3:0.

В начале второго тайма нападающий испанцев столкнулся с защитником Бошко Шутало и на 67-й минуте попросил замену – вместо него вышел Микель Ойарсабаль.

«Когда получаешь сильный удар, чувствуешь боль и в других местах ноги. Лучше для команды было, чтобы вместо меня вышел другой игрок и отдал все силы. Я готов к игре с Италией», – сказал Мората.

Медицинский штаб сборной предполагает, что травма Мораты не является серьезной.

На 85-й минуте полузащитник испанцев Родри также упал на газон с болью в задней части левой ноги. Игрок « » сыграл наибольшее количество минут среди игроков испанской сборной в этом сезоне – более 5000 минут.

Родри был заменен на Мартина Субименди. Как в случае с Моратой, ожидается, что его травма не усугубится. Согласно источникам As, Родри в порядке, и у него просто свело икроножную мышцу.

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