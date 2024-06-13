Лапорт не тренировался со сборной Испании из-за мышечного дискомфорта. Участие защитника в матче с Хорватией под вопросом

Эмерик Лапорт может пропустить первый матч Испании на Евро-2024.

Сегодня защитник «Аль-Насра» не тренировался вместе с командой из-за мышечного дискомфорта. Участие Лапорта в матче против Хорватии в эту субботу находится под вопросом.

Как отмечает Mundo Deportivo, если Лапорт не сможет сыграть против , в стартовом составе испанцев вероятнее всего, сыграет Начо Фернандес.