Лапорт не тренировался со сборной Испании из-за мышечного дискомфорта. Участие защитника в матче с Хорватией под вопросом
Эмерик Лапорт может пропустить первый матч Испании на Евро-2024.
Сегодня защитник «Аль-Насра» не тренировался вместе с командой из-за мышечного дискомфорта. Участие Лапорта в матче против Хорватии в эту субботу находится под вопросом.
Как отмечает Mundo Deportivo, если Лапорт не сможет сыграть против Хорватии, в стартовом составе испанцев вероятнее всего, сыграет Начо Фернандес.