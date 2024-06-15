Далич о 0:3 с Испанией: «Не лучший старт. Хорватии не хватало энергии и агрессии, мы давали соперникам много времени и пространства – и нас наказали»

Златко Далич высказался о крупном поражении от Испании (0:3) на Евро-2024.

«Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки.

Хуже всего то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это непозволительно, после этого исход игры был ясен.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства – за это нас и наказали.

Надо сосредоточиться на оставшихся двух матчах и постараться их выиграть», – сказал главный тренер сборной .