Далич о 0:3 с Испанией: «Не лучший старт. Хорватии не хватало энергии и агрессии, мы давали соперникам много времени и пространства – и нас наказали»

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Златко Далич Футбол

Златко Далич высказался о крупном поражении от Испании (0:3) на Евро-2024.

«Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки.

Хуже всего то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это непозволительно, после этого исход игры был ясен.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства – за это нас и наказали.

Надо сосредоточиться на оставшихся двух матчах и постараться их выиграть», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

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12 комментариев
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Устали ожидаемо поплыли
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Кое-как проползли на ЧМ-2022,там играли в уныло-сонный футбол,проползли до 3 места,хватит вам везения!
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Будь мужиком, оставь уже балласт👃 в запасе:))
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И заметьте, ни слова про пенальти!
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Немного не по теме, но! Подскажите а где кто вообще смотрит обзоры матчей? Матч ТВ нигде не выкладывает как я понял. Пропустил матч и даже не могу посмотреть обзор☹️
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Ответ Жижа
И заметьте, ни слова про пенальти!
А что можно было ему сказать о пенальти?
Пенальти больше не было, чем было.
Отменили гол вполне справедливо. Человек сделавший голевую передачу вошёл в штрафную раньше удара по мячу.
Да и гол с точки за 10 минут до конца ,при счете 0:3, вряд ли бы на что-то повлияла в плане конечного результата
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Ответ Ллб
А что можно было ему сказать о пенальти? Пенальти больше не было, чем было. Отменили гол вполне справедливо. Человек сделавший голевую передачу вошёл в штрафную раньше удара по мячу. Да и гол с точки за 10 минут до конца ,при счете 0:3, вряд ли бы на что-то повлияла в плане конечного результата
Но и вратарь вышел раньше, с этим глупо спорить
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Ответ Шафран
Немного не по теме, но! Подскажите а где кто вообще смотрит обзоры матчей? Матч ТВ нигде не выкладывает как я понял. Пропустил матч и даже не могу посмотреть обзор☹️
посмотри в окно
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Ответ Шафран
Немного не по теме, но! Подскажите а где кто вообще смотрит обзоры матчей? Матч ТВ нигде не выкладывает как я понял. Пропустил матч и даже не могу посмотреть обзор☹️
А Окко
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Ответ Real Madrid 04
А Окко
Проверил. У них там обзоры видимо только тех матчей что они показывают. Испания- Хорватия матча нет. Либо просто ещё нет, а появится позже
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Ответ Шафран
Проверил. У них там обзоры видимо только тех матчей что они показывают. Испания- Хорватия матча нет. Либо просто ещё нет, а появится позже
Так на рутьюбе вроде, по крайней мере обзоры чемпы европейских там были
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Ответ Calum
Так на рутьюбе вроде, по крайней мере обзоры чемпы европейских там были
Так и было. А обзоров евро на рутубе нет. Вообще ни одного матча
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