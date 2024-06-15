Глава «Локо» о зарплатах: «Чтобы игроки получали в разы больше, мы говорим: «Совершенствуйтесь, развивайтесь». Есть система стимулирования бонусами за результат»

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Юрий Нагорных деньги Футбол

Юрий Нагорных высказался об принципах формирования зарплат в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что руководство московского клуба установило лимит на зарплаты футболистов, согласно которому с игроками не будут заключать контракты с зарплатой более 11 миллионов рублей в месяц.

«Это правильный подход. Мы создаем для ребят мотивационные условия для достижения определенного уровня зарплат.

Дальше есть целая система стимулирования бонусами за результативные действия, которая позволяет выйти за установленный уровень ежемесячной заработной платы.

Чтобы наши игроки получали в разы больше, мы им говорим: «Совершенствуйтесь, развивайтесь, проходите с нами этот путь».

Если у них дальше будут предложения от других клубов с более высокой зарплатой, то мы с ними договариваемся, что будем их поддерживать в этих предложениях», – заявил председатель совета директоров «Локомотива».

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5 комментариев
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Посмотрим куда приведет «Локо» такой «правильный подход» в следующем сезоне. Отчего- то кажется,что не в сторону чемпионства
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Приложение "ФК Зенит"
Заказы.
N20032 Глушенков.
Текущий статус заказа: передаётся в доставку.
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Нет слов
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А ещё есть система "мечты сбываются", в которой ногомячист с правильным паспортом садится на газовую лавку под бразилов на пятилетний контракт и в ус не дует, получает халявный кэш с бонусами за чемпионство. По этому они и продолжат от вас убегать, таковы реалии газовой системы.
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Да врет он все. Сказал бы правду - денег нет, и не будет. Все знают, куда они деваются
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