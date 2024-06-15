Глава «Локо» о зарплатах: «Чтобы игроки получали в разы больше, мы говорим: «Совершенствуйтесь, развивайтесь». Есть система стимулирования бонусами за результат»

Юрий Нагорных высказался об принципах формирования зарплат в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что руководство московского клуба установило лимит на зарплаты футболистов, согласно которому с игроками не будут заключать контракты с зарплатой более 11 миллионов рублей в месяц.

«Это правильный подход. Мы создаем для ребят мотивационные условия для достижения определенного уровня зарплат.

Дальше есть целая система стимулирования бонусами за результативные действия, которая позволяет выйти за установленный уровень ежемесячной заработной платы.

Чтобы наши игроки получали в разы больше, мы им говорим: «Совершенствуйтесь, развивайтесь, проходите с нами этот путь».

Если у них дальше будут предложения от других клубов с более высокой зарплатой, то мы с ними договариваемся, что будем их поддерживать в этих предложениях», – заявил председатель совета директоров « ».