Тренер Венгрии Росси об 1:3 от Швейцарии: «Беру на себя ответственность, не буду ни на кого указывать пальцем. Первый тайм был плохим, мы играли пассивно»

Главный тренер сборной Венгрии дал комментарий после поражения от Швейцарии.

Сегодня Венгрия уступила швейцарской сборной (1:3) в 1-м туре группового этапа .

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно.

Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

– это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара .

Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом», – сказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси.