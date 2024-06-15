Тренер Венгрии Росси об 1:3 от Швейцарии: «Беру на себя ответственность, не буду ни на кого указывать пальцем. Первый тайм был плохим, мы играли пассивно»

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Марко Росси 1964 Барнабаш Варга Футбол

Главный тренер сборной Венгрии дал комментарий после поражения от Швейцарии.

Сегодня Венгрия уступила швейцарской сборной (1:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно.

Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

Сборная Швейцарии – это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги.

Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом», – сказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси.

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2 комментария
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