У Эбишера 11 очков за матч с Венгрией в фэнтези Евро: гол и ассист. Швейцарец в составе у 0,16% игроков
Полузащитник сборной Швейцарии Мишель Эбишер помог победить Венгрию – 3:1.
В стартовом туре Евро-2024 он забил и отдал голевую передачу.
Таким образом, Эбишер набрал 11 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за полный матч.
Эбишер в составе на 1-й тур у 41 (0,16%) фэнтези-менеджера.
В следующем туре Швейцария играет с Шотландией, а в заключительном матче группы встретится с Германией.