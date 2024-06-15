У Эмболо слетел бандаж с бедра перед голом в ворота Венгрии на 93-й. Форвард Швейцарии вышел 1 на 1 и перекинул вратаря

Теги Монако лига 1 Франция Сборная Венгрии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Петер Гулачи Евро-2024 Бреэль Эмболо Футбол

У Бреэля Эмболо слетел бандаж с ноги перед голом в ворота сборной Венгрии.

Венгрия уступила Швейцарии (1:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Форвард швейцарцев Бреэль Эмболо забил третий гол своей команды в этом матче на 93-й минуте.

За несколько секунд до гола у нападающего слетел бандаж с бедра. Это не помешало футболисту «Монако» реализовать выход один на один с вратарем – он перекинул Петера Гулачи.

Фото: кадры из трансляции Fußball.TV1

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20 комментариев
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Первая ступень отделилась перед ускорением
+85
0
+85
скинул лишний вес - получил буст для ускорения
+56
0
+56
Ответ Pato07
Вот этот парнишка на крупных турнирах всегда играет топово, хоть и начал этот турнир в запасе. Почему в клубном сезоне он пропадает? У него же есть все - габариты, скорость, техника. Иногда манерой игры напоминает Анри.
Очоа от мира нападающих. Не разменивается на мелочи, тратя силы на клубный футбол и показывает себя только за сборную на турнирах 😎
+37
-1
+36
Ответ Ата-та 69
скинул лишний вес - получил буст для ускорения
Я это в Наруто видел
+26
-2
+24
Вот этот парнишка на крупных турнирах всегда играет топово, хоть и начал этот турнир в запасе.

Почему в клубном сезоне он пропадает? У него же есть все - габариты, скорость, техника. Иногда манерой игры напоминает Анри.
+19
0
+19
Ответ Den-is
Еще скажи Эдер)
Эдер ещё круче. Он вообще все свои футбольные дела сделал забив один мяч и сделав сборную чемпионом 💪
+6
0
+6
Ответ Армен Амбарян
Чоджи?😁
Рок Ли
+6
0
+6
Терминатор
+5
0
+5
Ответ Рашпель793
Очоа от мира нападающих. Не разменивается на мелочи, тратя силы на клубный футбол и показывает себя только за сборную на турнирах 😎
Еще скажи Эдер)
+3
0
+3
Rocketman просто. Ну а вообще Швейцария в этой группе должна уверенно второе место занимать. Венгрия конкурентом не оказалась, дубовые скоттиши тем более не должны проблем составить. Ну а с Германией можно и попытаться и ничью зацепить.
+3
0
+3
Его трансфер в Локо в свое время забраковали, когда он был на спаде
+2
0
+2
Ответ Рашпель793
Эдер ещё круче. Он вообще все свои футбольные дела сделал забив один мяч и сделав сборную чемпионом 💪
Плюс чемпионский гол в клубном футболе
+2
0
+2
Ответ Армен Амбарян
Чоджи?😁
Рок Ли :)
+1
0
+1
Ответ Pato07
Вот этот парнишка на крупных турнирах всегда играет топово, хоть и начал этот турнир в запасе. Почему в клубном сезоне он пропадает? У него же есть все - габариты, скорость, техника. Иногда манерой игры напоминает Анри.
У него оч серьезная травма была
+1
0
+1
Интересен этот эпизод с точки зрения правил) Понятно, что никому не помешало это, но когда во время матча с футболиста предметы сыпятся - это так можно?)
0
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Чёт непонятно, как это крепится и выглядит в «собранном» виде. Покажет кто?
0
0
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А это не остановка игры?
0
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0
Ответ Айрат Ситдиков
Я это в Наруто видел
Чоджи?😁
+1
-1
0
Отбросил первую ступень при ускорении) На ракетчика учился?) 2 ступенью были трусы. Хорошо, что до этого не дошло)
0
0
0
Ответ Айрат Ситдиков
Я это в Наруто видел
а я в Незнайке в Зелёном городе
0
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0
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