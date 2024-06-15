У Эмболо слетел бандаж с бедра перед голом в ворота Венгрии на 93-й. Форвард Швейцарии вышел 1 на 1 и перекинул вратаря
У Бреэля Эмболо слетел бандаж с ноги перед голом в ворота сборной Венгрии.
Венгрия уступила Швейцарии (1:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
Форвард швейцарцев Бреэль Эмболо забил третий гол своей команды в этом матче на 93-й минуте.
За несколько секунд до гола у нападающего слетел бандаж с бедра. Это не помешало футболисту «Монако» реализовать выход один на один с вратарем – он перекинул Петера Гулачи.
Фото: кадры из трансляции Fußball.TV1
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