Ямаль, Модрич, Педри, Ковачич, Начо и Гвардиол выйдут в старте на матч Испания – Хорватия
Опубликованы составы сборных Испании и Хорватии на матч Евро-2024.
За команду Луиса де ла Фуэнте сыграют:
– вратарь: Унаи Симон;
– защита: Марк Кукурелья, Начо Фернандес, Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль;
– полузащита: Фабиан Руис, Родри, Педри;
– нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.
Златко Далич выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Доминик Ливакович;
– защита: Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Йошко Гвардиол;
– полузащита: Матео Ковачич, Марцело Брозович, Лука Модрич;
– нападение: Ловро Маер, Андрей Крамарич, Анте Будимир.
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Что тебе еще нужно Де Ла Фуэнте??? Почему в старте выходит Кукурелья???