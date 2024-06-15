Ямаль, Модрич, Педри, Ковачич, Начо и Гвардиол выйдут в старте на матч Испания – Хорватия

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Евро-2024 Андрей Крамарич Матео Ковачич Альваро Мората Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Марцело Брозович Доминик Ливакович Анте Будимир Марк Кукурелья Унаи Симон Фабиан Руис Родри Робен Ле Норман Ловро Маер Йосип Шутало Марин Понграчич Йосип Станишич Златко Далич Йошко Гвардиол Педри Нико Уильямс Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Опубликованы составы сборных Испании и Хорватии на матч Евро-2024.

За команду Луиса де ла Фуэнте сыграют:

вратарь: Унаи Симон;

защита: Марк Кукурелья, Начо Фернандес, Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль;

полузащита: Фабиан Руис, Родри, Педри;

нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.

Златко Далич выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Доминик Ливакович;

защита: Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Йошко Гвардиол;

полузащита: Матео Ковачич, Марцело Брозович, Лука Модрич;

нападение: Ловро Маер, Андрей Крамарич, Анте Будимир.

15 комментариев
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Интересно почему Кукурелья, а не Гримальдо
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1) 23 балла по системе гол+пас
2) Титул с Байером
3) С отрывом - лучший атакаующий фулбэк в топ-5 чемпионатах

Что тебе еще нужно Де Ла Фуэнте??? Почему в старте выходит Кукурелья???
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Удачи сборной Испании! Фурия Роха начинает свой поход за трофеем. Состав ожидаемый,вопрос только почему Кукурелья,а не Гримальдо. Ладно,тренеру виднее. Vamos,La Furia Roja🇪🇸
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За Модрича!
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Ну какой нафиг Кукурелья
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жаль гави травмирован он бы дал огня
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Кто то тоже непереносимость от генича???? Спасибо что модно выключить звук
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Можно спорить по поводу защиты, тех не тех позвал. Кукурелья или Гримальди, и т.д. Однако, настоящую тоску на меня наводит то, что у Мораты серьезных конкурентов нет. Снова у Испании эпоха без нормального ЦФ. Да, он неплох, иногда страшно хорош, но чаще всего ты просто не знаешь, какого уровня игры от него ждать. По полузащите особо вопросов нет. Гави только не хватает, конечно.
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Фабиан вспомнил молодость) чисто гол из симулятора)
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Ответ La Corsa
Интересно почему Кукурелья, а не Гримальдо
Гримальдо не играет в Байере в два защитника. Байер играет в три центральных.
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Ответ Максим Черкашин
Гримальдо не играет в Байере в два защитника. Байер играет в три центральных.
Так и кукурелья больше про атаку, если честно
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