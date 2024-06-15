У Германии и Швейцарии по 3 очка после 1-го тура Евро-2024 в группе А – немцы выше по разнице мячей. Венгрия – 3-я, Шотландия – 4-я
Германия и Швейцария лидируют в группе A после первого тура Евро.
Хозяева турнира немцы в матче открытия разгромили Шотландию со счетом 5:1.
В другом матче Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1.
После первого тура Германия и Швейцария имеют по три очка – немцы идут первыми из-за лучшей разницы мячей.
Венгрия и Шотландия занимают 3-е и 4-е места соответственно.
Матчи второго тура пройдут 19 июня. Германия сыграет с Венгрией, Шотландия – со Швейцарией.