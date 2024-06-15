У Германии и Швейцарии по 3 очка после 1-го тура Евро-2024 в группе А – немцы выше по разнице мячей. Венгрия – 3-я, Шотландия – 4-я

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Германия и Швейцария лидируют в группе A после первого тура Евро.

Хозяева турнира немцы в матче открытия разгромили Шотландию со счетом 5:1.

В другом матче Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1.

После первого тура Германия и Швейцария имеют по три очка – немцы идут первыми из-за лучшей разницы мячей.

Венгрия и Шотландия занимают 3-е и 4-е места соответственно.

Матчи второго тура пройдут 19 июня. Германия  сыграет с Венгрией, Шотландия – со Швейцарией.

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5 комментариев
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Ну немецкая машина 🚘🚘🚘 может и оступиться, ну или колесо проткнуть
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Швейцария стабильно выйдет со второго и ответил в 1/8
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Ответ deligy
Да негде в группе им оступиться, сегодня видели соперников, совсем упрощенные
Ну на ЧМ 22 тоже группа была проходная. Но даже из группы не вышли
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