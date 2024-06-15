У Германии и Швейцарии по 3 очка после 1-го тура Евро-2024 в группе А – немцы выше по разнице мячей. Венгрия – 3-я, Шотландия – 4-я

Германия и Швейцария лидируют в группе A после первого тура Евро.

Хозяева турнира немцы в матче открытия разгромили Шотландию со счетом 5:1.

В другом матче Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1.

После первого тура и имеют по три очка – немцы идут первыми из-за лучшей разницы мячей.

и занимают 3-е и 4-е места соответственно.

Матчи второго тура пройдут 19 июня. Германия сыграет с Венгрией, Шотландия – со Швейцарией.