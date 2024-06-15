Руководство «Барсы» довольно ожиданиями Флика от трансферов. Тренер в целом готов работать с текущим составом и рассчитывает на 2-3 новых игроков (Relevo)
Руководство «Барсы» довольно тем, что Флик готов работать с текущим составом.
Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, сменивший Хави на посту главного тренера, совершил ознакомительный визит в Барселону, где встретился с сотрудниками клуба.
Relevo сообщает, что у всех остались положительные первые впечатления от знакомства. Сотрудники «Барсы» характеризуют Флика как тактичного и внимательного к мелочам человека.
Отмечается, что приоритет Флика – сохранение текущего состава, хотя тренер рассчитывает и на двух-трех новых футболистов для его усиления. В целом специалист доволен качеством команды, о чем уже сообщил президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному руководству.
Руководители «Барселоны» очень рады тому, что Флик демонстрирует такой подход в плане трансферов, учитывая непростую финансовую ситуацию, в которой находится клуб.
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