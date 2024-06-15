Руководство «Барсы» довольно ожиданиями Флика от трансферов. Тренер в целом готов работать с текущим составом и рассчитывает на 2-3 новых игроков (Relevo)

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Руководство «Барсы» довольно тем, что Флик готов работать с текущим составом.

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, сменивший Хави на посту главного тренера, совершил ознакомительный визит в Барселону, где встретился с сотрудниками клуба.

Relevo сообщает, что у всех остались положительные первые впечатления от знакомства. Сотрудники «Барсы» характеризуют Флика как тактичного и внимательного к мелочам человека. 

Отмечается, что приоритет Флика – сохранение текущего состава, хотя тренер рассчитывает и на двух-трех новых футболистов для его усиления. В целом специалист доволен качеством команды, о чем уже сообщил президенту клуба Жоану Лапорте и спортивному руководству. 

Руководители «Барселоны» очень рады тому, что Флик демонстрирует такой подход в плане трансферов, учитывая непростую финансовую ситуацию, в которой находится клуб.

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25 комментариев
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Хави хотел тоже самое, цн, левый вингер и опорник) это называется трансферов не будет и будет прокачивать то что есть)))
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Я понимаю что ты хейтер Барсы. Но с каким умом человек должен быть чтобы Педро считать деревянным?! Педри один из эластичных игроков современного футбола
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Ответ alireal
Над жалкой барсой даже шутить не охота.
Ну такое. Беззлобно подколоть - это одно. Считать жалкой - а оно вам надо? Проблемы у Барсы = проблемы у Лиги и самого Мадрида, у которого "жалкий" соперник. Испании нужна Барселона, уверенно находящаяся на плаву. И так с этим Тебасом уже ниже любого дна упали.
+7
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+6
Мог бы тут едко пошутить на злободневные каталонские темы, но незачем) Если учитывать реалии - вполне адекватный подход обеих сторон, вроде. Понятно, Флику нужны точечные усиления, но он явно понимает, что рандомную хотелку ему на блюдце Барса принести не сможет. Осталось теперь, чтобы и руководство блауграны прислушивалось к Ханси, это уже под конец ТО увидим.
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Все будет ок!
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Удачи.
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Ответ predMBAPPE
Много, чтобы не платить как Рояль каждый год по 100+млн за чужие дрова
Когда у клуба нет этих 100+ млн как у бурсы, естественно она их не будет платить. А вот когда эти "100+ млн" у неё были она их платила, что и привело её к нынешней плачевной ситуации и прочим рычагам.
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Лапорта наверное думает, что Флик трансферы за свой счёт ещё прокрутит
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Флик,наверняка,думает,что Левандовски,как в его Баварии будет класть тонны голов.А ждет его большое разочарование
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Ответ Bunyod Turgunov
Я понимаю что ты хейтер Барсы. Но с каким умом человек должен быть чтобы Педро считать деревянным?! Педри один из эластичных игроков современного футбола
😄
Как же вы любите пиарить своих брусков
У Педри хоть найдётся один топ матч в его стеклянной карьере?)
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Ответ predMBAPPE
Много, чтобы не платить как Рояль каждый год по 100+млн за чужие дрова
Эти 100 милёники трофеи приносят вашему хозяину,а вот каталонские пеньки только и знают что каждый год позорится в еврокубках)
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Ответ Кино Музыка
Интересно, кого хочет Флик. Навскидку нужен опорник, диспетчер и кто-то в атаку. Условный Виртц или Хавертц был бы не лишним.
Чисто справки ради - а зачем Барсе Хавертц? Как болельщик конкурента, совершенно не понимаю. Тем более, канониры Кая всяко дёшево не отдадут.
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Ответ Кино Музыка
Я написал "условный". Умеющий дать пас и забить.
Я понял, всё-таки не троллинга ради сюда заглянул) Самому интересно, кого подпишет Барса летом. Просто игрок формата Хавертца (включая самого Кая), имхо, Барсе как раз не нужен. Поэтому в своём коменте и акцентировал внимание на персонах, а не роли.
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