Руководство «Барсы» довольно ожиданиями Флика от трансферов. Тренер в целом готов работать с текущим составом и рассчитывает на 2-3 новых игроков (Relevo)

Руководство «Барсы» довольно тем, что Флик готов работать с текущим составом.

Немецкий тренер , сменивший Хави на посту главного тренера, совершил ознакомительный визит в Барселону, где встретился с сотрудниками клуба.

Relevo сообщает, что у всех остались положительные первые впечатления от знакомства. Сотрудники «Барсы» характеризуют Флика как тактичного и внимательного к мелочам человека.

Отмечается, что приоритет Флика – сохранение текущего состава, хотя тренер рассчитывает и на двух-трех новых футболистов для его усиления. В целом специалист доволен качеством команды, о чем уже сообщил президенту клуба и спортивному руководству.

Руководители «Барселоны» очень рады тому, что Флик демонстрирует такой подход в плане трансферов, учитывая непростую финансовую ситуацию, в которой находится клуб.