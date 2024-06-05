Лапорта об увольнении Хави из «Барсы»: «Я беру ответственность за это на себя. Учитывалось и мнение спортивного руководства»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил ситуацию с увольнением Хави.

«В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера. 

Но с того момента, когда он сделал эти заявления (о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды – прим. Sports), когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс.

Совет директоров вправе принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави

Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность», – сказал Лапорта

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13 комментариев
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Такой мутный этот тип Лапорта
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во всем этом виноват Перес и социальный мадридизм (с) Лапорта
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Ответ Никита Алексеев
Зачем был весь этот цирк, что Хави остается. Он сказал как есть Некрасиво поступили с легендой клуба
ну а клуб считает, что Хави поступил некрасиво открыв свой рот и в очередной раз начав ныть. Правда изначально не понятно было зачем его оставлять, если он не умеет держать язык за зубами
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Ответ Никита Алексеев
Зачем был весь этот цирк, что Хави остается. Он сказал как есть Некрасиво поступили с легендой клуба
Да, но есть понятие "корпоративной этики". Если ты работаешь в организации, которая тебя по каким-то причинам не устраивает, то нужно либо немного фильтровать то, что говоришь на публике, либо менять ее на другую.

Лапорта в данной ситуации тоже действовал максимально непоследовательно, но его претензии понятны и объяснимы.
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Ответ Невский баклан
Хави за 2 года взял 1ое и 2ое место с учётом того что есть Реал, до удаления ни чем был не хуже ПСЖ при перспективном составе, зря убрали его.
Денег не было на ту перестройку которую просил Хави. Вот и вся причина
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"Мы увидели, что он знает о команде больше". "Флик знает, что Барселона находится в лучшем финансовом положении, чем Реал и другие европейские команды" - добавил Лапорта.
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подай в отставку это будет хороший импульс.
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4 ЭК подряд Мадриду не проигрывал никакой президент бчк 80 лет. Ригоберка видимо не в курсе, напишите ему в личку.
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