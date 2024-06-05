Лапорта о Флике: «Я думал о нем как об отце династии немецких тренеров. Ханси изучал состав «Барсы» с тех пор, как Хави заявил об уходе. Он дал нам уверенность , что все пройдет хорошо»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Боян Кркич Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта рассказал о том, как Ханси Флик был выбран тренером «Барселоны».

«Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров, которого я не мог подписать в то время (в 2021 году – Спортс), потому что он принял сборную Германии.

С тех пор как Хави заявил о своем уходе, Ханси изучал состав команды и смотрел, как можно использовать этих игроков. Когда мы решили, что Хави не останется, Деку и Боян встретились с ним. Он очень воодушевлен, спокоен, ответственен, зрел. Он дал нам уверенность в том, что все пройдет хорошо. Я рассказал ему, куда он пришел, в клуб, который больше чем клуб, принадлежит его членам, чтобы он понял наш образ жизни. Он вызывает у меня хорошие чувства», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта также пояснил, что они обсудили тот факт, что у Флика нет опыта работы в клубе в качестве игрока или тренера. Это будет всего лишь третий случай за последние два десятилетия, когда главный тренер «Барселоны» назначается без опыта работы в клубе, после Кике Сетьена и Херардо Мартино.

«Мы говорили об этом с Ханси, и я остался доволен уровнем его знаний о клубе. У него есть дом на Форментере. Пини Захави ввел его в курс дела. Он очень хороший профессионал, его команды очень физически подготовлены, он выиграл секстет (шесть трофеев в 2020 году с «Баварией» – Спортс), равный нашему, с результатом против нас, который я не хочу вспоминать...

Приверженность «Ла Масии» безусловна, Флик уже делал ставку на молодежь в «Баварии» и сборной Германии. Он встретится с Ламином, Бальде, Гави, Кубарси, Фермином, Фортом, Араухо, Педри... Он будет работать с молодыми людьми, у которых большое будущее. Усиленными другими игроками, такими как Френки, Гюндоган, Левандовски... Он мотивирован выжать максимум от команды», – добавил Лапорта.

Жоан Лапорта: «Барсе» не нужны большие продажи и большие покупки, мы не собираемся продавать звезд. Один из партнеров нарушил контракт, если решим проблему, получим возможность тратить без ограничений»

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28 комментариев
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Ответ people people
На какую моложежь Флик делал ставку в Баварии? Что он курит? Состав Баварии там не нуждался в молодёжи из академии, топ состав был. Или он про Мусиалу во втором сезоне? А у Барсы есть такого уровня молодой игрок?)
У них же есть Ямаль, второй Месси, а еще Фати, бывший второй Месси
+18
-1
+17
Ответ Dragon Z
Типа папа Флик?
Ну после 8:2 это тогда инцест, получается)
+20
-3
+17
На какую моложежь Флик делал ставку в Баварии? Что он курит? Состав Баварии там не нуждался в молодёжи из академии, топ состав был. Или он про Мусиалу во втором сезоне? А у Барсы есть такого уровня молодой игрок?)
+17
-2
+15
Отец династии? Чего, блин? Ладно Пеп, который саморучно воспитал мешок конкурентов себе, Моур, который повлиял на многих тренеров, не говоря о тренерах старой гвардии. Но Флик куда тут?
+10
-2
+8
Типа папа Флик?
+3
0
+3
"Деку и Боян встретились с ним."
Ладно ещё Деку... А как Кркич умудрился в 33 года уже должность какую-то получить и за какие заслуги) только сейчас узнал. Удивлен прямо)
+6
-3
+3
Что-то мне это напоминает. А каталонского борща Флику он не предложил?
+3
-1
+2
Что-то зарвался Лапорта. Какой опыт у Флика? 60 лет человеку уже, имеет полтора сезона в роли главного тренера клуба и полный провал в сборной, где игроков утятами мотивировал. Его физ подготовку можно видеть в полноценном сезоне Баварии, где он взял только бундеслигу и отлетел от колхоза в кубке германии, а к весне пол основы на травмах было, отличная подготовка. А про атакующий футбол это вообще смех, Тухель забил на пару мячей меньше в этом сезоне в бундеслиге, чем Флик. Только один видите ли играет в атакующий футбол, а второй автобусник по мнению большинства.
Какую молодежь он в Баварии использовал? Девиса, где на левый фланг не было альтернативы? (Алабу он в центре использовал). Или единственный Мусиала?
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А он точно про Флика а не про Рангника? :)))
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Ответ rigobersong
У Интера президенту 31 год, Ули Хенес стал президентом Баварии в 27 лет, а Кркич в 33 координирует молодеж и занимает не самую высокую должность в клубе, но тебя это смущает:))
Да на здоровье) я ж без негатива) я больше в том плане удивлён, что думал, он ещё где-нибудь в Азии или Аравии какой играет, а тут уже в структуре оказывается)
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Ответ superbro
У них же есть Ямаль, второй Месси, а еще Фати, бывший второй Месси
самый молодой игрок при котором Реал взял две лч
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Ответ Alex Fujimori
По-крайней мере, в отличии от Хави, Флик это тренер, что уже доказал. Не будет изнасилований от Реала постоянных теперь. Возможно, снова будут регулярные победы над Реалом.
Новый цикл начался 🤨
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Деку и Боян встретились с ним." Ладно ещё Деку... А как Кркич умудрился в 33 года уже должность какую-то получить и за какие заслуги) только сейчас узнал. Удивлен прямо)
Это его отец, они полные тёзки.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Деку и Боян встретились с ним." Ладно ещё Деку... А как Кркич умудрился в 33 года уже должность какую-то получить и за какие заслуги) только сейчас узнал. Удивлен прямо)
У Интера президенту 31 год, Ули Хенес стал президентом Баварии в 27 лет, а Кркич в 33 координирует молодеж и занимает не самую высокую должность в клубе, но тебя это смущает:))
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Ханси Фрик отец династии немецкого футбола 🤨
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«Отец династии немецких тренеров» - ух ты формулировка какая громкая…. в этом случае прям как Остап назвал Кису - «особа приближённая к императору, отец русской демократии»…😵 НУ-НУ… посмотрим, что получится у «великого комбинатора» и «Отца немецких тренеров». Смогут ли они найти стул со сокровищами…. Но надеюсь не так закончится, как там…. когда «Отец русской демократии» просто убил «великого комбинатора». А на те сокровища дворец культуры построил кто то другой….
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"Отец династии немецких тренеров"...??? Это когда и за какие заслуги Флик такой титул заслужил? 😅
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Флик велик!
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Лапорта с разбега на любимые грабли. Сразу же обозначил главного виновника всех будущих проблем, и в СМИ никого давления и завышенных ожиданий. А вот интересно если Флик все-таки добьется успеха, Лапорта так же скажет или все лавры себе припишет?
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Ответ Николай Бойко
Ну после 8:2 это тогда инцест, получается)
А после 6:2 что ?)
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Ответ people people
На какую моложежь Флик делал ставку в Баварии? Что он курит? Состав Баварии там не нуждался в молодёжи из академии, топ состав был. Или он про Мусиалу во втором сезоне? А у Барсы есть такого уровня молодой игрок?)
Есть
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А Гербергер и Шен тогда кто?
Аааа. Прародители.
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с Фликом Барселона на 80-90% возьмет Ла Лигу, а в ЛЧ будет среди 3-4 явных фаворитов.. а через сезон думаю вообще в мире не будет равных им, они даже переплюнут Барселону с Месси Хави Иньестой, можете скринить
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Ответ rigobersong
У Интера президенту 31 год, Ули Хенес стал президентом Баварии в 27 лет, а Кркич в 33 координирует молодеж и занимает не самую высокую должность в клубе, но тебя это смущает:))
Маротте не 31 год =)
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Захави вознает очередной нож в спину Хави
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