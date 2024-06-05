Лапорта о Флике: «Я думал о нем как об отце династии немецких тренеров. Ханси изучал состав «Барсы» с тех пор, как Хави заявил об уходе. Он дал нам уверенность , что все пройдет хорошо»

Жоан Лапорта рассказал о том, как Ханси Флик был выбран тренером «Барселоны».

«Я думал о как об отце династии немецких тренеров, которого я не мог подписать в то время (в 2021 году – Спортс), потому что он принял сборную Германии.

С тех пор как заявил о своем уходе, Ханси изучал состав команды и смотрел, как можно использовать этих игроков. Когда мы решили, что Хави не останется, и встретились с ним. Он очень воодушевлен, спокоен, ответственен, зрел. Он дал нам уверенность в том, что все пройдет хорошо. Я рассказал ему, куда он пришел, в клуб, который больше чем клуб, принадлежит его членам, чтобы он понял наш образ жизни. Он вызывает у меня хорошие чувства», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта также пояснил, что они обсудили тот факт, что у Флика нет опыта работы в клубе в качестве игрока или тренера. Это будет всего лишь третий случай за последние два десятилетия, когда главный тренер «Барселоны» назначается без опыта работы в клубе, после Кике Сетьена и Херардо Мартино.

«Мы говорили об этом с Ханси, и я остался доволен уровнем его знаний о клубе. У него есть дом на Форментере. Пини Захави ввел его в курс дела. Он очень хороший профессионал, его команды очень физически подготовлены, он выиграл секстет (шесть трофеев в 2020 году с «Баварией» – Спортс), равный нашему, с результатом против нас, который я не хочу вспоминать...

Приверженность «Ла Масии» безусловна, Флик уже делал ставку на молодежь в «Баварии» и сборной Германии. Он встретится с Ламином, Бальде, Гави, Кубарси, Фермином, Фортом, Араухо, Педри... Он будет работать с молодыми людьми, у которых большое будущее. Усиленными другими игроками, такими как Френки, Гюндоган, Левандовски... Он мотивирован выжать максимум от команды», – добавил Лапорта.

Жоан Лапорта: «Барсе» не нужны большие продажи и большие покупки, мы не собираемся продавать звезд. Один из партнеров нарушил контракт, если решим проблему, получим возможность тратить без ограничений»