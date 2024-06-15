Макманаман считает, что Беллингем может стать лучшим игроком Евро-2024: «Да, безусловно. Он будет очень уверен в себе, как и я в 2000-м. Надеюсь, у него сложится иначе»

Стив Макманаман считает, что Джуд Беллингем может стать лучшим игроком Евро-2024.

Бывший игрок сборной Англии провел параллель между отрезком своей карьеры (победа в с « » и поездка на Евро-2000) и Беллингема (победа в Лиге чемпионов с «Реалом» и поездка на ).

«Как и я тогда, он будет очень уверен в себе. Сможет ли он стать лучшим игроком турнира? Да, безусловно.

Я выиграл Лигу чемпионов, а потом отправился в сборную . Мы хорошо начали игру против очень приличной сборной , повели 2:0, я забил второй гол (в итоге англичане уступили со счетом 2:3 – прим. Sports). Потом я получил травму и пропустил остаток турнира. Это было возвращение на землю. Ты думаешь, что находишься на вершине и идешь от победы к победе.

Потом бац – травма, ты выбыл из игры, сборная рано вылетела из турнира (Англия проиграла еще и Румынии и не вышла из группы – прим. Sports), наступило разочарование. Надеюсь, что у все сложится иначе», – сказал .

Евро-2024 стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборная Англии сыграет в группе с Данией, Сербией и Словенией.