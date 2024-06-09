Саутгейт о Беллингеме на Евро: «Победа в турнире – коллективная задача. Англия не ставит только на Джуда»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Гарет Саутгейт высказался о влиянии Джуда Беллингема на игру сборной Англии.

Главный тренер английской национальной команды ответил на вопрос, сможет ли 20-летний полузащитник «Реала» поднять уровень команды на Евро-2024.

«Я уверен, что он это сделает, но это не его обязанность.

Уверен, что он способен [выдержать давление], но мы не делаем ставку исключительно на Джуда. У нас много хороших игроков, и попытаться выиграть этот турнир – это коллективная задача.

Конечно, он игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю группу игроков», – заявил главный тренер сборной Англии.

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2 комментария
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Рунин так же был надеждой.
У Билли есть тоже топ-форвард.
Ищите цемент в обороне, и сбудется 💁‍♂️🥃
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Ответ Bdv68
Рунин так же был надеждой. У Билли есть тоже топ-форвард. Ищите цемент в обороне, и сбудется 💁‍♂️🥃
Эх. В свое время такие глыбы были Терри, Фердинанд, кэмбэлл и все равно ничего не выиграли(
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