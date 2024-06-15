Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»
Эндрю Робертсон высказался о разгромном поражении Шотландии от Германии (1:5).
Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене.
«Мы играли против принимающей турнир страны в матче открытия, и он не мог пройти тяжелее. Было много ошибок, и нам нужно разобраться с этим, потому что это короткий турнир.
Это напоминание о том, насколько сложно это соревнование, вы играете против команд мирового уровня. Мы не играли на максимум, а должны это делать.
Мы злимся, разочарованы в себе, но должны позитивно мыслить и готовиться к игре со Швейцарией, которая станет еще одним тяжелым испытанием», – сказал капитан сборной Шотландии и защитник «Ливерпуля» Робертсон в интервью ITVSport.
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И время даёт свои перемены. Всё равно побеждает сильнейший. Не ной