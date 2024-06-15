Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон высказался о разгромном поражении Шотландии от Германии (1:5).

Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене.

«Мы играли против принимающей турнир страны в матче открытия, и он не мог пройти тяжелее. Было много ошибок, и нам нужно разобраться с этим, потому что это короткий турнир.

Это напоминание о том, насколько сложно это соревнование, вы играете против команд мирового уровня. Мы не играли на максимум, а должны это делать.

Мы злимся, разочарованы в себе, но должны позитивно мыслить и готовиться к игре со Швейцарией, которая станет еще одним тяжелым испытанием», – сказал капитан сборной Шотландии и защитник «Ливерпуля» Робертсон в интервью ITVSport.

Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1. Это самая крупная победа в истории стартовых игр Евро

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ rigobersong
Рофлотурик где даже 3я команда из 4х выходит в ПО:)) Кстати так криштик прополз в 2016м:)) Скоро туда Лихтенштейны с Гибралтарами подвезут, зачем вообще отбор нужен, если можно просто Лиги Наций гонять и всех сразу на Евро заявлять:))
А Гондурасы на ЧМ тоже рофлотурик?только ты этого не видел. Это футбол, мальчишка,
И время даёт свои перемены. Всё равно побеждает сильнейший. Не ной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий