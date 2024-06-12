Нагельсманн перед Шотландией: «Мы все немного нервничаем – будем больше сосредоточены. Начало группового этапа очень важно для Германии»
Юлиан Нагельсманн высказался в преддверии игры Германия – Шотландия.
Матч открытия Евро-2024 пройдет в пятницу.
«Теперь мы все немного нервничаем. Я думаю, это нормально, но это тоже хорошо, потому что, если ты вроде как нервничаешь, то будешь больше сосредоточен. Особенно в первом матче.
Начало группового этапа будет очень важным для нас, но также и для болельщиков. Нам нужен хороший результат», – сказал главный тренер сборной Германии.