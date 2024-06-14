Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов пока не может получить рабочую визу во Франции.

25-летний футболист сборной России близок к переходу в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам, адвокат его бывшей супруги опроверг эту новость. Сообщалось, что Сафонов должен Анастасии 60 млн рублей.

По данным «РБ Спорт», переход Матвея в «ПСЖ» пока откладывается из-за бюрократических моментов. На данный момент вратарю не выдали разрешение на работу во Франции. Это может занять некоторое время.

«Задержка с трансфером Сафонова в «Париж» связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции.

Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

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26 комментариев
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Главный сериал этого лета не трансфер Мбаппе в Реал, а соберёт ли Сафонов все документы для переезда в Париж
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Получит. Макрон в раздевалку ПСЖ заходит чаще, чем в Елисейский дворец
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Мбаппе:» Моя Сага с переходом в Реал самая напряженная в истории футбола «

Сафонов:» подержите мое пиво «
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Ответ LNk O
Получит. Макрон в раздевалку ПСЖ заходит чаще, чем в Елисейский дворец
Матвею надо остерегаться этих макронов...
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Можно вместе с нелегалами через белорусскую границу тур купить.
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Ответ Трент Резнор
Скоро получит визу Матвей. Шкура бывшая пусть за адвоката выходит, он по ушам ездит отменно.
надеюсь это дегенерат никогда не получит
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Ответ Глебов Илья
пусть бабули вернет ребенку и едет с чистой совестью
Он их у него забрал?
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я так понимаю тема с алиментами матвей уже закрыл походу осталось дождать самой визы но это не проблемма скорей всего дадут
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ну какой жи он тупой
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Перед презентацией в ПСЖ

Сафонову не могут найти футболку с его фамилией для фотографии, трансфер под угрозой
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Ответ Трент Резнор
Скоро получит визу Матвей. Шкура бывшая пусть за адвоката выходит, он по ушам ездит отменно.
😄
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Ответ pit4er
Главный сериал этого лета не трансфер Мбаппе в Реал, а соберёт ли Сафонов все документы для переезда в Париж
Ну так тот сериал закончился, начался новый)
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Ответ Макс Отицкий
Ну так тот сериал закончился, начался новый)
и то новый не долго продлиться до 15 июля матвей уже точно будет в париже
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Ответ LNk O
Получит. Макрон в раздевалку ПСЖ заходит чаще, чем в Елисейский дворец
Псж - команда макронов
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Ответ fussballer
Он их у него забрал?
получается так раз должен
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Ответ Syd
60 млн єто че еще за аллименты такие. он что целую деревню Сафончиков настругал?
Если он получает около 2 млн.евро в Краснодаре, то за 3,5 года около того и должно выходить.
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Ответ pit4er
Главный сериал этого лета не трансфер Мбаппе в Реал, а соберёт ли Сафонов все документы для переезда в Париж
Справку о несудимости в госуслугах забыл заказать видимо.
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Ну на крайняк может попробовать на стройку устроится или в доставку, там наверное попроще с визой
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Ответ LNk O
Получит. Макрон в раздевалку ПСЖ заходит чаще, чем в Елисейский дворец
Макрон такой: а могу ли я через Сафонова позвонить Владимиру Владимировичу
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Вот не прёт чуваку, мож и не стоит оно того)
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60 млн єто че еще за аллименты такие. он что целую деревню Сафончиков настругал?
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