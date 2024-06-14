Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)

Матвей Сафонов пока не может получить рабочую визу во Франции.

25-летний футболист сборной России близок к переходу в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам, адвокат его бывшей супруги опроверг эту новость. Сообщалось, что Сафонов должен Анастасии 60 млн рублей.

По данным «РБ Спорт», переход в «ПСЖ» пока откладывается из-за бюрократических моментов. На данный момент вратарю не выдали разрешение на работу во Франции. Это может занять некоторое время.

«Задержка с трансфером Сафонова в «Париж» связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции.

Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

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