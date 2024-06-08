Гризманн о Жиру: «Надеюсь, его последний танец будет особенным. Это идеальный командный игрок, я уважаю его и то, что он сделал»

Теги Милан МЛС Атлетико Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Евро-2024 Оливье Жиру Антуан Гризманн Лос-Анджелес Футбол

Антуан Гризманн назвал Оливье Жиру идеальным командным игроком.

В воскресенье сборная Франции в товарищеском матче встретится с Канадой в Бордо. Эта последняя домашняя игра для Оливье Жиру за национальную команду.

37-летний форвард завершает карьеру в сборной после Евро-2024.

«Жиру сказал, что это его последний танец, надеюсь, он будет для него особенным. Он человек, который заслуживает признания.

Это идеальный командный игрок, он идеальный футболист для тренера, я уважаю его и то, что он сделал», – сказал форвард сборной Франции Антуан Гризманн.

Жиру – лучший бомбардир французской сборной, на его счету 57 голов в 131 матче.

3 комментария
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Франция на протяжении всей футбольной истории имела много великих игроков, но лучшим бомбардиром стал совсем не звёздный игрок который добился всего упорным трудом. И это символично. Правда Мбаппе думаю перебьёт этот рекорд в ближайшие 5 лет. Если конечно не снаркоманится как Погба.
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Я помню последний танец Погба.
В матче со Швейцарией.
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Ответ Amalfitano
Франция на протяжении всей футбольной истории имела много великих игроков, но лучшим бомбардиром стал совсем не звёздный игрок который добился всего упорным трудом. И это символично. Правда Мбаппе думаю перебьёт этот рекорд в ближайшие 5 лет. Если конечно не снаркоманится как Погба.
ну не сказал бы что Жиру совсем не звездный
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