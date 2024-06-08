Гризманн о Жиру: «Надеюсь, его последний танец будет особенным. Это идеальный командный игрок, я уважаю его и то, что он сделал»
Антуан Гризманн назвал Оливье Жиру идеальным командным игроком.
В воскресенье сборная Франции в товарищеском матче встретится с Канадой в Бордо. Эта последняя домашняя игра для Оливье Жиру за национальную команду.
37-летний форвард завершает карьеру в сборной после Евро-2024.
«Жиру сказал, что это его последний танец, надеюсь, он будет для него особенным. Он человек, который заслуживает признания.
Это идеальный командный игрок, он идеальный футболист для тренера, я уважаю его и то, что он сделал», – сказал форвард сборной Франции Антуан Гризманн.
Жиру – лучший бомбардир французской сборной, на его счету 57 голов в 131 матче.
В матче со Швейцарией.