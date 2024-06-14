Лотар Маттеус: «Германия выиграет Евро-2024. В полуфинале мы победим Португалию, в финале – Францию»

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Лотар Маттеус выразил уверенность в победе Германии на Евро-2024.

Сегодня Германия сыграет с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Сейчас есть позитивное напряжение, ожидание того, что вот-вот начнется. У меня такое же чувство, как раньше, когда приближалась наша первая игра на большом турнире.

В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

Меня не злит слабый результат – 2:1 – в последнем товарищеском матче против Греции. Нет, я даже скажу: наши игроки настолько хороши, что нам не нужно никого бояться. И я абсолютно уверен, что Юлиан Нагельсманн заставит эту команду работать.

В сетке Bild я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 – Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале – Францию.

Конечно, это всего лишь ставка, но почему бы пути Германии не выглядеть так?» – сказал бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Маттеус.

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8 комментариев
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Если бы Матеус сидел на спортсе ему бы по традиции сказали « ну че ставь хату тогда или балабол ?)))»
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Вам бы из группы выйти для начала
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А потом все мы проснемся и выпьем по пивасу
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Может лучше пусть Сербия Евро выиграет?
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В 88-м таких утверждений не было, а оснований было гораздо больше. В любом случае - удачи!
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Есть чуйка, ЧТО евро выиграет кто-то необычный... с Евро такое случается (случаи Дании, Греции и т.п.).

Возможно, что даже Хорватия
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крутой расклад выдал
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С какими букмекерами он сотрудничает?🤔
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